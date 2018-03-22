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Ван Дейк назначен новым капитаном сборной Нидерландов
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назначен новым капитаном сборной Нидерландов.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назначен новым капитаном сборной Нидерландов.
Он сменил в этой роли полузащитника Арьена Роббена, который в прошлом году завершил международную карьеру.
26-летний ван Дейк будет иметь шанс впервые надеть капитанскую повязку в товарищеском матче с командой Англии, который состоится завтра, 23 марта.
«Это отличная новость для меня и моей семьи. Я очень счастлив, быть капитаном своей сборной — большая честь», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».