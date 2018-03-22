Тите подтвердил состав сборной Бразилии на матч с командой России

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Игра между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в «Лужниках». Бразильцы в четверг провели тренировку, на которой в манишках «основного» состава работали защитники Дани Алвес, Миранда, Марсело, Тиаго Силва, полузащитники Каземиро, Паулиньо, Дуглас Коста, Филиппе Коутиньо, а также нападающие Виллиан и Габриэль Жезус. Вратарем был Алиссон.

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«Что касается состава, то эта команда (которая занималась отдельно на тренировке) подтверждена, и мы надеемся, что они все выйдут завтра на поле», — сказал Тите журналистам.

Форвард бразильцев Неймар получил травму в конце февраля и не примет участие в матче. Медицинское обследование выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.