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19:34 (мск), источник: Р-Спорт

Тите подтвердил состав сборной Бразилии на матч с командой России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что те игроки, которые тренировались отдельно накануне товарищеского матча с командой России, выйдут в стартовом составе в пятницу.

Источник: Reuters

Игра между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в «Лужниках». Бразильцы в четверг провели тренировку, на которой в манишках «основного» состава работали защитники Дани Алвес, Миранда, Марсело, Тиаго Силва, полузащитники Каземиро, Паулиньо, Дуглас Коста, Филиппе Коутиньо, а также нападающие Виллиан и Габриэль Жезус. Вратарем был Алиссон.

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«Что касается состава, то эта команда (которая занималась отдельно на тренировке) подтверждена, и мы надеемся, что они все выйдут завтра на поле», — сказал Тите журналистам.

Форвард бразильцев Неймар получил травму в конце февраля и не примет участие в матче. Медицинское обследование выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

«Неймар, конечно, незаменимый игрок. Подчеркну, что Дуглас Коста не будет его заменять, Дуглас Коста будет Дугласом Костой. Наша команда в 2014 году тоже была очень хорошей и сильной. Неймар, разумеется, очень сильный игрок, и наша сборная будет сильнее с ним, но сила команды именно в команде», — добавил тренер.

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