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18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как сборная России проходила допинг-тесты. Рассказывает Эдуард Безуглов

Врач сборной России Эдуард Безуглов прочитал материал обозревателя «СЭ» Натальи Марьянчик «Допинг-контроль в шесть утра. Это нормально?» — о процедурах, которые футболисты национальной команды прошли вчера, и решил высказать свою точку зрения на процедуру, которая происходила в расположении сборной утром в четверг.

Источник: Спорт-Экспресс

— В четверг утром к нам приехал допинг-контроль, к нему нет вообще никаких вопросов — ни по времени, ни по необходимости, ни по другим вопросам, — начал Безуглов. — Решение по времени и персоналиям принимаем не мы. И по статье вашего обозревателя у меня есть пять комментариев.

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Первое. Оставляя запись в Твиттере, мы ни на что не жаловались. Сборная России уважает труд журналистов, которые собрались на стадионе в Химках и ждали команду. Твиттер на сегодняшний день — самый быстрый способ доставить информацию, через него и сообщили, что сборная задерживается. Мы не могли без объяснения причин появиться на стадионе через 1,5 часа после назначенного времени, поэтому инаписали эти сообщения. Никаких жалоб или отговорок в этих сообщениях не было.

Второе. Мы не жалуемся, что допинг-офицер приехал в шесть утра. Он мог приехать и ночью — никаких проблем в этом нет.

Третье. Ни один из футболистов, находящихся сегодня в сборной, не входит в пул национального тестирования ADAMS. Естественно, что никакой «одночасовой интервал» офицеры не указывают. В пуле ADAMS значатся пять футболистов, с ними можно ознакомиться на сайте РУСАДА (пять футболистов из списка ADAMS — Александр Беленов, Виктор Васин, Кирилл Панченко, Дмитрий Стоцкий, Александр Ташаев. — Прим. «СЭ»). То есть ни о каком конкретном часе, который указывали бы футболисты, говорить нельзя. Накануне допинг-офицер пересек порог базы в 6.14 утра — в этом нет никаких проблем. Мы на это не жалуемся, поэтому не надо говорить, что мы сами указали это время, а потом еще и жалуемся.

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Четвертое. Никогда в расположение сборной России не приезжало менее двух допинг-офицеров. Всегда их было два, реже — три. Максимально процесс сбора проб был, когда в 2014 году в Осло проверили всех 24 — футболистов, — это 2,5 часа. 2,5 часа — на 24 человека!

Пятое. Тестирующей организацией была РУСАДА. Это не мои слова. Это приехал человек, у которого в документах было написано, что он приехал с миссией от РУСАДА. Оно (агентство) может организовывать тестирование, хотя и находится под контролем UKAD (Анти-допинговое агентство Великобритании. — Прим. «СЭ»). В то же время забор проб осуществляет шведская компания IDTM. То есть ФИФА не имеет к этому процессу никакого отношения.

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— Почему, на ваш взгляд, в этот раз приехал один допинг-офицер?

— Этот вопрос не ко мне. Причем он брал кровь на паспорт крови (биологический паспорт спортсмена — это индивидуальный профиль, отражающий показатели крови спортсмена. — Прим. «СЭ»). Наши футболисты все были готовы сдать необходимые анализы в течение 20 минут после своего прихода. В итоге с 6.30 до 12.20 игроки просто сидели в помещении, абсолютно неприспособленном для таких процедур.

— Тогда по какой причине все так затянулось?

— Потому что был один человек на 20 проб. Он долго все заполнял, плохо знал русский язык и соответственно плохо писал на русском. Повторюсь, наши футболисты готовы были сдать пробы сразу. Некоторые терпели по два часа, чтобы пройти необходимую процедуру. А он в это время сидел, печатал одним пальцем в планшете.

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— В дальнейшем готовы к таким ранним визитам допинг-офицеров?

— Пусть приезжают в любое время суток. Мы не жалуемся, ни на кого не киваем. Такие правила — всё. Пожалуйста, приезжайте, но делайте это быстро и профессионально.

— Насколько усложнил работу почти шестичасовой допинг-контроль?

— Часть людей осталась без завтрака, часть — без тренировки, часть еще без чего-то. И насколько отказ от тренировки или приема пищи влияет на рабочий процесс, пусть решает каждый сам. Ни один наш футболист или члены тренерского штаба проблемы в этой ситуации не видит — все перестроились, все работают, отговорок никто не ищет.

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Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу, 23 марта, в Москве. Игра в «Лужниках» начнется в 19.00 по московскому времени.

АНДРЕЙ СИЗЯКИН

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