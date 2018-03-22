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18:22 (мск), источник: Прессбол

Игорь Криушенко: В Баку, возможно, Брессана прибережем — отведем недельку на подъем кондиций

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в телефонном разговоре с главным редактором «Прессбола» Сергеем Кайко рассказал, почему вызвал для участия в спарринге с командой Азербайджана опытных игроков.

Источник: РИА "Новости"

Мартынович, Шитов, Сиваков, Кисляк, Брессан — вы вернули в сборную группу опытных футболистов. Чем руководствовались?

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Только точечными соображениями по каждому игроку. У Мартыновича в конце прошлого сезона была травма, даже требовалась операция. Кисляк не имел игровой практики. Сиваков в обойме оставался, просто я не дергал его на товарищеские матчи. Шитова вызывал год назад, тоже в марте. Тогда у него было повреждение, выглядел не очень убедительно. Решил Игоря оставить в покое, чтобы он набрал обороты в клубе. А сейчас у нас на его позиции выпал Риос, поэтому вернулись к кандидатурам Шитова и Веретило. Про Брессана меня спрашивали на пресс-конференции в Минске. Его уровень знаю, не видел смысла вызывать на те же спарринги в конце года. Плюс решил в прошлом году посмотреть ребят помоложе из чемпионата Беларуси.

Бразилец русский язык не забыл?

С этим вообще нет проблем. Великолепно разговаривает. Правда, у него была простуда, из-за этого, по сути, выпал на неделю, пропустил матч за клуб. По этой причине, возможно, в Баку Брессана прибережем — отведем недельку на подъем кондиций. Чтобы уже к игре в Словении был готов полностью.

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