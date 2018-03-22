Игорь Криушенко: В Баку, возможно, Брессана прибережем — отведем недельку на подъем кондиций

Только точечными соображениями по каждому игроку. У Мартыновича в конце прошлого сезона была травма, даже требовалась операция. Кисляк не имел игровой практики. Сиваков в обойме оставался, просто я не дергал его на товарищеские матчи. Шитова вызывал год назад, тоже в марте. Тогда у него было повреждение, выглядел не очень убедительно. Решил Игоря оставить в покое, чтобы он набрал обороты в клубе. А сейчас у нас на его позиции выпал Риос, поэтому вернулись к кандидатурам Шитова и Веретило. Про Брессана меня спрашивали на пресс-конференции в Минске. Его уровень знаю, не видел смысла вызывать на те же спарринги в конце года. Плюс решил в прошлом году посмотреть ребят помоложе из чемпионата Беларуси.