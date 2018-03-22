Санчес хотел пропустить матч сборной

Чилийский нападающий Алексис Санчес все-таки приехал в сборную, не обращая внимания на свое плохое настроение и кризис в карьере.



Отношения футболиста с «Манчестер Юнайтед» усложняются только все больше и больше.



Пока что он не может похвастаться хорошей игрой и результатами.



Футболист сначала хотел пропустить товарищеский матч матч национальной команды против Швеции. Но его уговорил поменять решение капитан сборной Чили Клаудио Браво, который тоже играет в Англии в «Манчестер Сити».



На данный момент Санчес провел за «МЮ» десять матчей и забил один гол.