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14:02 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Санчес хотел пропустить матч сборной

Но потом форвард передумал.

Источник: Reuters

Чилийский нападающий Алексис Санчес все-таки приехал в сборную, не обращая внимания на свое плохое настроение и кризис в карьере.

Отношения футболиста с «Манчестер Юнайтед» усложняются только все больше и больше.

Пока что он не может похвастаться хорошей игрой и результатами.

Футболист сначала хотел пропустить товарищеский матч матч национальной команды против Швеции. Но его уговорил поменять решение капитан сборной Чили Клаудио Браво, который тоже играет в Англии в «Манчестер Сити».

На данный момент Санчес провел за «МЮ» десять матчей и забил один гол.

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