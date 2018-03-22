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Санчес хотел пропустить матч сборной
Но потом форвард передумал.
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Чилийский нападающий Алексис Санчес
Отношения футболиста с «Манчестер Юнайтед» усложняются только все больше и больше.
Пока что он не может похвастаться хорошей игрой и результатами.
Футболист сначала хотел пропустить товарищеский матч матч национальной команды против Швеции. Но его уговорил поменять решение капитан сборной Чили Клаудио Браво, который тоже играет в Англии в «Манчестер Сити».
На данный момент Санчес провел за «МЮ» десять матчей и забил один гол.