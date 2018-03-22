Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Перед матчем Россия — Бразилия на вопросы «Советского спорта» ответил первый в истории нашей национальной команды натурализованный игрок.
Перед матчем Россия — Бразилия на вопросы «Советского спорта» ответил первый в истории нашей национальной команды натурализованный игрок.
В активе 32-летнего бразильца два матча за сборную России — в 2016 году вратарь «Локомотива» сыграл по тайму в товарищеских встречах с Литвой и Чехией. Уже при Станиславе Черчесове он в прошлом году вошел в заявку на Кубок конфедераций. Да и сейчас Гилерме наверняка был бы в составе на матчи против Бразилии и Франции, если бы не повреждение,
Кстати, уверенное лидерство железнодорожников в чемпионате-2017/18 — во многом заслуга русского бразильца. В нынешнем сезоне в активе Гилерме восемь матчей «на ноль». Хотя из 23 туров
«ФЕРНАНДИНЬО СПРАШИВАЛ О КОКОРИНЕ»
— Вы пропустили матч РФПЛ против «Урала» и ответную игру 1/8 Лиги Европы с «Атлетико»
— Уже хорошо. Тренируюсь в общей группе.
— Не попав в заявку сборной России, вы посетили отель, где в Москве остановилась бразильская команда. Как прошла встреча с соотечественниками?
— Замечательно. В нынешней сборной Бразилии есть ребята, с которыми я пересекался в молодежке. Поговорили о жизни, о семьях. Все они обзавелись женами, детьми. Рад был повидать Фернандиньо, за игрой которого за «Манчестер Сити» я не так давно наблюдал воочию, когда посещал Англию.
— Обсуждали предстоящий матч в «Лужниках»?
— Немного. Бразильцы спрашивали мое мнение о сборной России. Я сказал, что команда у нас очень хорошая. Конечно, слабее, чем у них, но зато уже довольно опытная. В прошлом году мы провели много полезных матчей. На Кубке конфедераций, потом против Испании и Аргентины.
Так что я предупредил соотечественников: легкой прогулки не ждите.
— А они были в курсе серьезных кадровых потерь сборной России?
— Знали, что травмировался Кокорин. Лучше всего информирован как раз Фернандиньо. Он ведь играл в «Шахтере» и
Он спросил меня: «Как так получилось с Кокориным?» Я ответил, что Саша порвал «кресты» и, вероятно, пропустит теперь чемпионат мира…
От себя добавлю: для сборной это серьезная потеря. Кокорин — форвард номер один в России. Но, к сожалению, в футболе такое случается. Ничего не поделаешь.
— В какой сборной друзей у вас больше — бразильской или российской?
— Везде одинаково много. Что там, что здесь.
«ДЕНИСОВ НАВЕРНЯКА ПЕРЕЖИВАЕТ, ЧТО ВНЕ СБОРНОЙ»
— В связи с травмой Кокорина сборная России остро нуждается в нападающих. Ваш одноклубник Ари, который тоже может получить паспорт РФ, пригодился бы на чемпионате мира?
— Ари — классный форвард. Он бы здорово помог сборной, если бы его пригласили. Мой товарищ очень хочет сыграть за Россию, мы общались на эту тему. Но, насколько я понимаю, там не все так просто. Паспорт Ари могут оформить через месяц или еще позже. Но, думаю, этот процесс при желании можно ускорить. Все зависит от позиции футбольного руководства и тренерского штаба, разумеется.
— Сами не жалеете, что
— Я ни о чем не жалею. Последним бразильским голкипером, чье место в составе считалось неприкосновенным, был Жулио Сезар. Но и сейчас в команде есть талантливые ребята — Алиссон и Эдерсон. За ними будущее, а мне уже 32. Я бы все равно скорее был бы третьим номером.
Нет, время, когда Бразилия могла
— Чего сами ждете от матча Россия — Бразилия?
— Вряд ли будет много забитых мячей. Когда российской команде противостоят техничные соперники, им приходится несладко. Наша сборная, имею в виду Россию, играет плотно и не дает развернуться. Думаю,
— Где собираетесь смотреть игру?
— В гостинице в Сочи. Здесь тренируются те игроки «Локомотива», которые не были вызваны в свои сборные.
— Не жалко, что не примете непосредственного участия в такой знаковой для вас игре?
— Конечно, было бы круто сыграть за Россию против Бразилии. Но этот микронадрыв в матче с «Атлетико»… К сожалению, после таких повреждений нужна пауза. Даже если бы меня вызвали в сборную, вряд ли выпустили бы на поле.
— А вот Игоря Денисова даже не рассматривают в качестве кандидата в сборную. Он переживает по этому поводу?
— Я не знаю. Никогда с ним этого не обсуждал. Но наверняка ему неприятно. Ведь Игорь прекрасно знает, что его уровень мастерства позволяет приносить сборной массу пользы.
«СЕМИН — ВОЛЕВОЙ МУЖИК»
— «Локомотив»
— Конечно. И я бы не говорил только о «Спартаке». Есть еще ЦСКА, который тоже опасен. С другой стороны — все в наших руках. Мы ни от кого не зависим, просто нужно полностью концентрироваться на каждом следующем матче. У «Локомотива» давно не было такого шанса на чемпионство — и мы обязаны этот шанс реализовать.
— В 2014 году у «Локомотива» при Леониде Кучуке тоже был отрыв, а в результате команда финишировала третьей…
— Я бы не проводил параллелей. Тогда очковый задел был меньше, чем сейчас. Да и тренер был другой.
— Вы за 11 лет в «Локомотиве» многих повидали. Чем Юрий Семин отличается?
— Юрий Павлович не дает команде расслабиться. Никогда! На следующий день после победы он тут же просит выбросить результат из головы и думать о следующей игре. Классный мужик, волевой. И команде это передается. Уверенности перед заключительными турами сейчас точно больше, чем в 2014-м.
— Часто скучаете по Бразилии?
— Иногда вспоминаю. Но я уже привык к России. Не раз говорил, что эта страна — мой второй дом. А с Бразилией связей не теряю. Ко мне регулярно оттуда приезжают друзья, родственники. Да и в «Локомотиве» бразильцы — не редкость. Сейчас вот есть Ари.