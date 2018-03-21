Россия — Бразилия: теперь давки не будет?

Матч Россия — Аргентина в ноябре (0:1) показал, как красивы и величественны новые «Лужники». Но события после игры омрачили первое впечатление. Сначала болельщиков долго не выпускали с трибун, потом толпа (а всего на матче было 78 тысяч человек) завязла на подходе к метро. Большая часть людей пыталась протиснуться к станции «Спортивная», кого-то окольными путями гнали к «Фрунзенской» и даже «Парку культуры».

11 ноября 2017. Москва. Россия — Аргентина — 0:1. Давка после матча | Источник: Спорт-Экспресс

Интернет в ту ночь кипел: безобразие, позор. Народ выкладывал фото и видео давки с возмущенными комментариями. Не остался в стороне даже известный комментатор, голос русского биатлона Дмитрий Губерниев, пришедший на футбол как болельщик. «Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса! Мы так же будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками!».

ЧТО СДЕЛАЛ ГОРОД, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ДАВКИ

С тех пор прошло четыре с половиной месяца. Время работы над ошибками. И в пятницу станет понятно, какие уроки извлекли власти города и руководство стадиона по итогам ноябрьской истории.

Хорошая новость уже в том, что открылся южный вестибюль станции метро «Спортивная», с четырьмя новыми эскалаторами вместо трех старых. Пропускная способность станции, которая в ноябре не справлялась с потоком, выросла на треть.

Но не только в этом дело — к распределению людских потоков применят комплексный подход, для разъезда дополнительно используют специальные автобусные маршруты и аккредитованное такси.

Правда, как и прежде, неясной остается роль станции «Воробьевы горы», путь к которой был закрыт после матча. Не указана станция в качестве альтернативы и в обновленной схеме проезда.

Схема выхода со стадиона «Лужники» | Источник: Спорт-Экспресс

Впрочем, по словам руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, к которому мы обратились за комментарием, на этот раз повторения печальных инцидентов быть не должно.

— Глупо отрицать, что в ноябре с выходом были проблемы, — сказал Гуляев. — Сейчас составили операционный план, в том числе транспортный. Надеюсь, что 23 марта ничего подобного не повторится. Болельщиков ждут заметные изменения при организации матча. Это комплексный подход к решению проблемы, в частности информированию и навигации: информационные объявления, использование электронных табло, навигационные стелы и указатели (более 70 поверхностей). Болельщикам также будут помогать порядка 600 городских волонтеров.

Серьезное внимание уделено и быстрому выходу непосредственно с секторов — на этот раз будут делать так, как принято во время крупных турниров, а не по старинке.

— Мы работаем над тем, чтобы выход зрителей первого и второго яруса осуществлялся с минимальной задержкой, что допустимо и что мы делали даже на Кубке конфедераций на стадионе «Спартак», — добавил Гуляев. — Это не вызывало никаких нареканий со стороны ФИФА и не доставляло существенных неудобств болельщикам. Очередность выхода секторов — нормальная практика, если интервалы не составляют значительного промежутка времени.

11 ноября 2017. Москва. Россия - Аргентина - 0:1. После матча многие зрители долго не могли покинуть стадион | Источник: Спорт-Экспресс

А ЗВУК БУДЕТ НОРМАЛЬНЫМ?

Помимо проблем с логистикой, немало вопросов после матча с Аргентиной вызвала акустика стадиона. Многие люди просто не слышали объявлений диктора и, к примеру, музыки во время гимна. Звуковое сопровождение, которое на таких аренах и при таком скоплении народа, должно пробирать до глубины души, что-то едва шептало.

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Гневные комментарии в соцсетях и публикации в СМИ не остались незамеченными. В декабре 2017 года в «Лужниках» провели измерения параметров системы звукоусиления. И как сообщили «СЭ» в департаменте спорта и туризма Москвы, были выявлены проблемные места и определены методы улучшения качества звука на арене.

В феврале 2018-го заново подвесили кластеры звукоусиления, скорректировав углы наклона. А с 1 по 7 марта 2018-го компания по установке системы звукоусиления перенастроила звукоусилительный тракт.

Повторные измерения показали, что на арене в данный момент достигнута хорошая разборчивость речевой информации и расчетные параметры звукового давления. В дальнейшем, в начале апреля, система звукоусиления будет представлена комиссии ФИФА, которая должна принять окончательное решение по ее соответствию требуемым параметрам.

А ПОЛЕ?

Затянувшаяся зима в России вызывает тревогу за газон, но и тут, как нам рассказали в «Лужниках», все должно быть нормально.

После матча с Аргентиной на поле провели ряд восстановительных агротехнических работ (ремонт повреждений газона, подсев семян, аэрация). Затем всю зиму специальные службы поддерживали газон в нужных кондициях.

11 ноября 2017. Москва. Россия — Аргентина — 0:1. 11 ноября 2017. Газон «Лужников» | Источник: Спорт-Экспресс

При выполнении работ были задействованы следующие инженерные системы поля: система подогрева, система полива, система дренажа, система подпочвенной аэрации, система подсветки поля (фитолампы), использовались специальные укрывные покрывала, защищающие натуральный газон от порчи при низких температурах и обильном выпадении снега. Вместе с этим, регулярно проводились работы по аэрации почвы и стрижке газона, внесению удобрений и песка, дополнительно использовалась согласованная смесь семян мятлика и райграса.

Для контроля за процессами роста и оценки соответствия необходимым критериям и правильности проведения работ на поле, регулярно проводились и проводятся замеры различных показателей. Ровность поверхности, твердость поверхности, скорость инфильтрации воды, контроль за составом травосмеси и глубиной проникновения корневого слоя, температура корнеобитаемого слоя, влажность — все это соответствует нормам.

Алексей СОРОКИН: «ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»

Источник: Спорт-Экспресс

Глава оргкомитета «Россия-2018» сказал «СЭ», что с точки зрения организации матч 23 марта будет максимально приближен к реалиям мирового первенства.

Футбол Товарищеские матчи 2018 23.03.2018, 19:00 Россия - Бразилия -

— Насколько готовы Лужники к приему второго большого матча?

— Стадион готов. Все совещания проведены, планы согласованы. Вся операционная деятельность будет максимально приближена к тому, что будет во время чемпионата мира.

— Как будет с выходом зрителей? Нет опасений, что, как и после матча Россия — Аргентина, болельщики больше часа добирались от стадиона до метров?

— Насколько нам известно, предприняты все меры, чтобы выход был комфортным. Правительство Москвы сделало для этого все возможное. В этом плане тоже организация должна быть максимально приближенной к реалиям чемпионата мира.

— Сколько ждете зрителей?