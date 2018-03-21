Сергей Кирьяков: Черышев — хорошая замена Кокорину

Источник: РИА "Новости"

— Дзюба долгое время не имел игровой практики в отличие от Заболотного. Правда сейчас ситуация немного изменилась. Еще рано говорить, кто в этом противостоянии сильнее. Понятное дело, если Дзюба будет продолжать забивать в своем новом клубе, то он будет предпочтительней, так как в футболе важны люди, которые делают результат. Поэтому все в руках Артема.

— В связи с травмой Кокорина, в сборную был вызван Черышев. Сможет ли он в полной мере заменить Александра?

— Черышев играет в сильном чемпионате, в неплохой команде. У него есть опыт выступления с такими командами, как «Барселона» и «Реал» Мадрид. В таких матчах куется уровень и характер футболиста. Он понимает, как действовать против сильных игроков. Думаю, это хорошая замена Александру, — передает слова Кирьякова «Евро-футбол.ру».