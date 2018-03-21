Виллиан: Российский игрок в сборной Бразилии? У нас и своих футболистов много

Источник: Советский спорт

— Что вы думаете по поводу предстоящей встречи с Россией? — начали спрашивать журналисты Виллиана, который полгода провел в российском чемпионате, играя за «Анжи».

— Я уже знаком с российскими игроками, играл против них. Они — хорошие, профессиональные и быстрые игроки. Нам нужно хорошо себя показать и подготовиться к серьезной битве. Но надо понимать, что наша главная цель — чемпионат мира, — сказал Виллиан.

— Вы уже становитесь игроком основного состава и почти наверняка поедете на ЧМ-2018. Что думаете по этому поводу?

— Я очень рад, что поеду на чемпионат мира — это мечта моей жизни.

— В сборную Бразилии приехало три новых футболиста. Как вы их встретили?

— Команда поддерживает новых игроков. В свое время меня точно так же поддерживали. Поэтому и я сейчас, как и вся остальная команда поддерживаю новых футболистов.

— Вы часто смотрите на переводчика. Понимаете что-то по-русски?

— Да, я играл на Украине и в России, поэтому немного понимаю русский язык, но только несколько слов.

— Неймар не будет играть. Что вы думаете по этому поводу?

— Мы почувствовали отсутствие Неймара, но у нас отличная команда — делаем все, что от нас зависит, чтобы победить.

— Как вам погода в Москве? Не скажется ли он, а на игре в пятницу?

— Конечно, температура ниже, чем мы привыкли и много снега. Но погода сложна не только для нас, а для обеих сборных. Посмотрим, что будет в пятницу.

— Вызов Исмаили в сборную Бразилии стало неожиданностью. Что вы думаете об этом игроке?

— Я Исмаили знаю не очень хорошо — когда он пришел в «Шахтер», я уже закончил свои выступления за донецкий клуб. Если его вызвали в сборную Бразилии, значит он этого заслужил, а мы все ему поможем.

— Тите подарил игрокам книгу. Как вы относитесь к этому подарку? Будете читать ее?

— Это очень важный подарок — наверняка в книге содержится много ценных советов. Буду ее читать обязательно.

— Роман Зобнин сказал, что Луис Адриано достоин вызова в не только в сборную Бразили, но и России не помешал бы. Кто из российских футболистов по вашему мнению бы достоин вызова в сборную Бразилии?

— Сложный вопрос. Да, я видел, как играют многие российские игроки, но я не очень хорошо с ними знаком. Они все отличные футболисты, но и в Бразилии есть много отличных футболистов. Я пока не готов ответить на этот вопрос — подумаю и потом скажу.

— Когда игрок начинает выступать за сборную, очень многое в его жизни меняется. Виллиан, который был четыре года назад, — это тот же самый человек, который и сейчас, или уже другой?

— За это время я сильно изменился. С прошедшего чемпионата мира я много работал и много развивался. Изменились и привычки — появился новый режим питания. Но это все — к лучшему — на благо сборной Бразилии.

— Виллиан, вы всегда открыты и с радостью общаетесь с журналистами. Спасибо вам за это. Но мы хотим спросить: хотите ли вы стать главным в сборной?

— Это не очень корректный вопрос. У нас в команде собрано много классных футболистов, да и цель у нас сейчас — победить на чемпионате мира — не время думать, о том, кто главный, а кто нет.

— На прошлом чемпионате мира у вас был закрытый режим, а сейчас много открытых тренировок и тренер разрешил брать с собой семьи на турнир. В чем разница между подготовкой тогда и сейчас?

— Не хотел бы сейчас вспоминать тот чемпионат. К этому мы готовимся очень усердно. Тогда нам нельзя было брать с собой близких. Но и сейчас моя семья не со мной. Но надеюсь, что на ЧМ-2018 они будут рядом.

— Тите всегда о вас хорошо отзывается и говорит, что он считает вас своим другом. Не скажется ли такое отношение на игре в пятницу?

— Всегда важно быть преданным команде. Уверен, что все преданы и нет такой нечистой конкуренции за попадание в основной состав. Тите примет справедливое решение. В любом случае, лучше такие вопросы задавать в пятницу, когда тренер сможет ответить на них сам.

— Рядом с вами сейчас сидит Коутиньо. В Англии вы часто играли друг против друга, а сейчас играете в одной команде. Как вы общаетесь в обычной жизни?

— Конечно, в Англии мы были соперниками, но сейчас мы — одна команда. У нас очень хорошие отношения не только на футбольном поле, но и за его пределами. Мы — друзья.

— Тренер говорит, что у Коутиньо очень много полезных качеств. Какое из них вы хотели бы перенять?

— Мне всегда приятно смотреть, как играет Коутиньо. Он — очень сильный футболист. У него очень многому можно научиться.

— Я бы тоже хотел прокомментировать игру Виллиана! — начал Коутиньо, который к этому моменту сидел 25 минут, не проронив ни слова. — Он — очень приятный человек не только на футбольном поле, но и за его пределами. Как игрок он очень опытен, быстр и техничен. Я его очень уважаю, как футболиста.

— Тогда вопрос к Коутиньо. Вы с Виллианом часто играете на флангах, но можете играть где угодно. Где бы вам хотелось играть?

— Мне вообще все равно6 где играть. Я оцениваю обстановку на поле и делаю максимальные усилия, чтобы принести команду пользу. В любом случае решение будет принимать тренер.

— Насколько для вас важно сыграть на поле, где будет проходить финал чемпионата мира?

— Важна любая подготовка, но я рад, что мы сможем сыграть на этом стадионе, посмотреть, как он выглядит, что там есть, какие условия. Хотелось бы, конечно, вернуться и сыграть на «Лужниках» в финале, но это будет не так просто сделать — слишком много команды высокого класса.

— Чему вы научились после того, как начали играть в «Барселоне»?

— Я пока привыкаю к «Барселоне», узнаю их стиль игры — он отличается от того, как я играл раньше. Надеюсь, что это поможет показать мне хорошую игру и в сборной.

— Виллиана мы уже спрашивали. Неймара не будет — как это повлияет на игру?

— Виллиан уже ответил на этот вопрос. Неймар — очень важный для нашей команды игрок. Мы чувствуем, что нам его не хватает. Но за последний год мы очень выросли, как команда, как коллектив. В этом наша сила. Что касается тактики, думаю, что она сильно не изменится — просто место Неймара займет другой игрок.

— Мы слышали, что в России часто бывают проблемы с расизмом. Нет ли у вас опасений по этому поводу?

— Это не очень приятный вопрос, но такая проблема существует. Это плохо. Игроки не должны думать, какого цвета у них кожа, они должны думать о своей игре. Надеюсь, на чемпионате мира такой проблемы у нас не будет.

— Прошлый чемпионат мира был не очень удачным для Бразилии. Не повлияет ли это и на нынешний турнир?

— Мы считаем, что не стоит вспоминать прошлое — надо сосредоточиться на настоящем. Надеемся, что этот чемпионат мира будет для нас более удачным. Прошлый год выдался для нас хорошим. Сейчас до старта турнира остается не так много времени, надеюсь, нам его хватит, чтобы подготовится.

— Как вам новая форма сборной Бразилии?

— Я ее уже виде и даже сфотографировал. Она мне очень нравится — красивая.