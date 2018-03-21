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19:46 (мск), источник: ТАСС

Коутиньо: Тактика сборной Бразилии по футболу не изменится из-за отсутствия Неймара

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Тактика сборной Бразилии в матче с российскими футболистами не должна поменяться из-за отсутствия нападающего команды и французского «Пари Сен- Жермена» Неймара. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бразильской сборной и испанской «Барселоны» Коутиньо.

Неймар пропустит три месяца из-за травмы, полученной в конце февраляу в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

«Неймар очень важен для нас, он замечательный игрок, поэтому все мы все чувствуем, что нам его не хватает. Мы сильно выросли как коллектив за последний год, поэтому я думаю, что мы справимся без него. Тактика команды вряд ли из-за этого изменится, потому что кто-то просто займет место Неймара», — сказал Коутиньо.

Футболист отметил, что для его команды важно сыграть в «Лужниках», где пройдет финал чемпионата мира. «Естественно, для нас важна подготовка к чемпионату мира, поэтому мы рады, что можем сыграть в “Лужниках”, узнать, что нас там ждет в будущем, ведь мы надеемся сыграть на этом стадионе в финале чемпионата мира. Конечно, мы понимаем, что сделать это будет сложно, потому что все соперники на турнире очень серьезные. Сейчас все наши мысли связаны с предстоящим чемпионатом, а о том, что было четыре года назад, мы думать не хотим (на домашнем чемпионате мира 2014 года сборная Бразилии заняла только четвертое месте — прим. ТАСС)», — рассказал игрок.

«Что касается меня, то я привыкаю к стилю игры “Барселоны” (футболист подписал контракт с испанским клубом в январе 2018 года — прим. ТАСС), а в сборной я готов сыграть на любой позиции, на которую меня поставит главный тренер. Я сделаю все, что в моих силах, где бы я ни играл. Во время игры я не думаю о болельщиках, которые приходят посмотреть на меня, ведь я сконцентрирован на футболе, но после матча это может быть актуальным», — добавил Коутиньо.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».

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