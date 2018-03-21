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19:38 (мск), источник: Газета.Ру

«Разбудили, сорвали тренировку»: у сборной России ищут допинг

Нагрянувший ранним утром в расположение сборной России по футболу допинг-офицер на час отодвинул тренировку национальной команды. Более того, два игрока так и не успели на занятие. Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» отметил, что подобные проверки для спортсменов всего лишь часть работы, а экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин удивился большому количеству времени, которое заняла обычная сдача анализов.

Источник: Газета.Ру

Для футболистов сборной России вторник начался совсем не так, как они планировали. Привычный ритм жизни игроков главной команды страны нарушил допинг-офицер, нагрянувший в расположение команды в 6:30 утра.

Десять игроков сборной проверял всего лишь один специалист, который, как позже жаловались спортсмены, работал очень медленно.

Запланированную в 11.30 на стадионе «Арена Химки» тренировку пришлось переносить. Однако на занятие, которое началось на час позже, все равно не успели два футболиста.

Вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов и защитник «Рубина» Федор Кудряшов тренировку пропустили. Еще один игрок оборонительной линии казанского клуба Владимир Гранат добирался до стадиона самостоятельно.

«Надоело ли мне сдавать допинг-пробы? Не то чтобы надоело. У меня не так часто их брали. За последние два месяца это происходило всего лишь два раза. Ничего страшного, все терпимо. Правда сегодня процедура немного затянулась. Не знаю, с чем это связано. Сидел два часа», — рассказал защитник сборной России и «Ахмата» Андрей Семенов. Его слова приводит ТАСС.

Также игрок грозненского клуба отметил, что техника специалиста оставляла желать лучшего.

«Пришел человек со стареньким iPad, очень медленно работал. Мне посчастливилось одним из первых прийти. Подниматься в 6:30 нам не тяжело», — добавил Семенов.

«Я сегодня не попал на допинг-контроль. Но это нормальная процедура, в ней ничего такого нет. Тяжело вставать в 6:30? А что делать? Бывает и такое — как мы все сегодня могли наблюдать. Это не повлияло на работу команды сегодня, просто чуть попозже начали тренировку.

Сегодня отрабатывали тактические перестроения и затронули тему стандартных положений. Большего рассказать не могу, — рассказал партнер Семенова по амплуа, футболист «Спартака» Илья Кутепов.

Известный в прошлом футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» отметил, что в связи с последними событиями в мире спорта российские атлеты вынуждены страдать от повышенного внимания со стороны допинг-офицеров.

«Много времени было потрачено на анализы?

На сборную России это никак не повлияет. Это часть работы футболистов. Ты всегда должен быть готов к любым проверкам.

Тем более, в той ситуации, когда еще совсем недавно мы пережили столько скандалов и были вынуждены выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. Конечно, футболистам хотелось нормально проснуться, позавтракать. Но иногда допинг-офицеры приходят совершенно неожиданно, — заявил Масалитин.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Газете.Ru» удивился большому количеству времени, которое потребовалось для того, чтобы протестировать футболистов.

«Визит допинг-офицеров никак не скажется на подготовке сборной России к матчу с бразильцами. Это обязательная процедура.

С другой стороны необходимо выяснить, почему на эти процедуры были потрачено столько времени. Но такие вещи необходимы, чтобы с нами больше не было никаких казусов в будущем, — поделился мнением экс-наставник бело-голубых.

Также по поводу проверок сборной высказался вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».

«Это обычная работа. Думаю, что проверяют все сборные-участницы чемпионата мира. Конечно, есть какие-то наговоры на российский футбол. Но пусть проверяют. Это обычная процедура», — сказал Мутко.

Он отметил, что подобная проверка уже не первая для национальной команды.

«Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать», — добавил вице-премьер.

В настоящее время футболисты сборной России находятся на сборе для подготовки к товарищеским матчам против национальных команд Бразилии и Франции.

Поединок против южноамериканской сборной пройдет на московском стадионе «Лужники» 23 марта в 19.00 по местному времени. Встреча с одной из сильнейших команд Европы состоится на арене «Санкт-Петербург» 27 марта в 18.50.

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