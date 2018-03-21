«Разбудили, сорвали тренировку»: у сборной России ищут допинг
Нагрянувший ранним утром в расположение сборной России по футболу
Нагрянувший ранним утром в расположение сборной России по футболу
Для футболистов сборной России вторник начался совсем не так, как они планировали. Привычный ритм жизни игроков главной команды страны нарушил
Десять игроков сборной проверял всего лишь один специалист, который, как позже жаловались спортсмены, работал очень медленно.
Запланированную в 11.30 на стадионе «Арена Химки» тренировку пришлось переносить. Однако на занятие, которое началось на час позже, все равно не успели два футболиста.
Вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов и защитник «Рубина» Федор Кудряшов тренировку пропустили. Еще один игрок оборонительной линии казанского клуба Владимир Гранат добирался до стадиона самостоятельно.
«Надоело ли мне сдавать
Также игрок грозненского клуба отметил, что техника специалиста оставляла желать лучшего.
«Пришел человек со стареньким iPad, очень медленно работал. Мне посчастливилось одним из первых прийти. Подниматься в 6:30 нам не тяжело», — добавил Семенов.
«Я сегодня не попал на
Сегодня отрабатывали тактические перестроения и затронули тему стандартных положений. Большего рассказать не могу, — рассказал партнер Семенова по амплуа, футболист «Спартака» Илья Кутепов.
Известный в прошлом футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» отметил, что в связи с последними событиями в мире спорта российские атлеты вынуждены страдать от повышенного внимания со стороны
«Много времени было потрачено на анализы?
На сборную России это никак не повлияет. Это часть работы футболистов. Ты всегда должен быть готов к любым проверкам.
Тем более, в той ситуации, когда еще совсем недавно мы пережили столько скандалов и были вынуждены выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. Конечно, футболистам хотелось нормально проснуться, позавтракать. Но иногда
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью «Газете.Ru» удивился большому количеству времени, которое потребовалось для того, чтобы протестировать футболистов.
«Визит
С другой стороны необходимо выяснить, почему на эти процедуры были потрачено столько времени. Но такие вещи необходимы, чтобы с нами больше не было никаких казусов в будущем, — поделился мнением
Также по поводу проверок сборной высказался
«Это обычная работа. Думаю, что проверяют все
Он отметил, что подобная проверка уже не первая для национальной команды.
«Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать», — добавил
В настоящее время футболисты сборной России находятся на сборе для подготовки к товарищеским матчам против национальных команд Бразилии и Франции.
Поединок против южноамериканской сборной пройдет на московском стадионе «Лужники» 23 марта в 19.00 по местному времени. Встреча с одной из сильнейших команд Европы состоится на арене «Санкт-Петербург» 27 марта в 18.50.