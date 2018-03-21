Виллиан: В сборной России играют очень быстрые и техничные футболисты
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футболистов сборной Бразилии по футболу ждет сложный матч против российской команды, так как в ней выступают быстрые и техничные игроки. Об этом на
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футболистов сборной Бразилии по футболу ждет сложный матч против российской команды, так как в ней выступают быстрые и техничные игроки. Об этом на
Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».
«Я играл в России, поэтому понимаю несколько слов
Погода, по его мнению, не станет проблемой для сборной Бразилии. «Да, мы привыкли к более теплой погоде, а сейчас в Москве еще много снега, но игроки обеих сборных будут в равных условиях, поэтому это не станет для нас проблемой. Играть на чемпионате мира — мечта всей моей жизни, мы все преданы команде, но решать, кто будет играть в пятницу и на турнире, будет только Тите [главный тренер сборной]», — рассказал игрок.
Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар пропустит три месяца
«Отсутствие Неймара чувствительно сказывается на нашей команде, но мы сильные и сделаем все возможное для победы. У нас есть Коутиньо, за его игрой всегда приятно наблюдать, а мне есть чему у него поучиться. Что касается новичков сборной, то мы поддерживаем их, ведь только вместе мы сможем достичь нужного результата», — добавил Виллиан.