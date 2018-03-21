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18:56 (мск), источник: ТАСС

Около 600 волонтеров помогут зрителям игры Россия — Бразилия оперативно покинуть «Лужники»

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Организаторы товарищеского футбольного матча между сборными России и Бразилии работают над тем, чтобы задержка выхода болельщиков с московского стадиона «Лужники» не доставила неудобств. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«Лужники» 11 ноября приняли первый после реконструкции арены матч, в котором встретились сборные России и Аргентины (0:1). Игра собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После встречи возникли проблемы с выходом зрителей со стадиона. Людей, располагавшихся на верхних трибунах, не выпускали с арены 40 минут, а по пути к ближайшей станции метро образовалась толчея, 23 марта арене предстоит принять контрольный матч сборных России и Бразилии.

«Мы работаем над тем, чтобы выход зрителей первого и второго ярусов осуществлялся с минимальной задержкой, что мы делали даже на Кубке конфедераций на стадионе “Спартак”. Это не вызывало никаких нареканий со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и не доставило существенных неудобств болельщикам. Очередность выхода секторов — это нормальная практика, если интервалы не составляют значительного промежутка времени», — сказал Гуляев.

По словам руководителя департамента, после игры 11 ноября были сделаны серьезные выводы и проделана работа над ошибками. «Глупо отрицать, что с выходом были проблемы. Сейчас составили операционный план, в том числе транспортный. Надеюсь, что 23 марта ничего подобного не повторится», — отметил он.

Болельщиков ждут заметные изменения при организации матча с бразильцами, подчеркнул Гуляев. «Это комплексный подход к решению этой проблемы, в частности информированию и навигации: информационные объявления, использование электронных табло, навигационные стелы и указатели, более 70 поверхностей. Болельщикам также будут помогать порядка 600 городских волонтеров», — сообщил он.

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) ТАСС отметили, что к матчу совместно с правительством Москвы были разработаны новые логистические схемы для болельщиков. «Эти схемы позволят за максимально короткое время прибыть в “Лужники” и покинуть зону стадиона. Информация об этом опубликована на сайте РФС», — сообщили там. Матч между сборными России и Бразилии начнется в 19:00 мск.

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