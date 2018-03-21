Допинг-контроль в шесть утра. Это нормально?
Сегодня рано утром в расположение сборной России по футболу приехал представитель
Сегодня рано утром в расположение сборной России по футболу приехал представитель
Объясняем, почему в этом инциденте нет вины представителей антидопинговых служб.
Приезд
Как и в случае с Загитовой, сорванное или не совсем по плану состоявшееся занятие — это несчастный случай, но никак не вина борцов за чистоту спорта или самой команды. Согласно Твиттеру нашей сборной, офицер приехал в Новогорск в 6.30 утра. Это стандартное время: напомним, по правилам спортсмены сами указывают в системе данных ВАДА под названием «АДАМС» тот час, в который они гарантированно будут находиться на месте. Хотя
Так вот, как правило, большинство спортсменов ставят обязательный час на раннее утро. Ведь поминутно спланировать свое местонахождение в течение дня, если речь идет о месяцах вперед, довольно сложно. А вот утром вы, скорее всего, гарантированно будете находиться дома или в гостинице. Поэтому и контроль приехал настолько рано: потом «поймать» команду между тренировками и другими обязательными мероприятиями куда сложнее. И вероятность
Итак, с временем контроля разобрались. Следующий вопрос: почему офицер был только один? Если пробы брали у десяти человек, логично послать и пяток сотрудников, чтобы ускорить процесс. На самом деле, один представитель антидопинговой службы на взятии пробы — тоже абсолютная норма. На внесоревновательный контроль почти всегда посылают максимум двух
В большем количестве представителей
Судя по тому, что речь идет о представителях шведской компании IDTM,
Но как бы там ни было, все прошло по правилам. И нашим футболистам стоит отнестись к тому, что случилось сегодня утром как к обычному стечению обстоятельств. А потом — выйти на поле и показать свой максимум. Как это сделала Загитова на олимпийском льду.
Наталья МАРЬЯНЧИК