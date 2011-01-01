Сборная Бразилии из России: базовый клуб — «Спартак»

Источник: Советский спорт

За пару дней до товарищеского матча со сборной Бразилии футболист московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что его партнер по команде Луис Адриано своей игрой в этом сезоне вполне заслужил вызова в сборную Бразилии, хоть и не получил его.

Нас эта тема зацепила и мы попытались представить себе сборную Бразилии, собранную исключительно из футболистов, выступающих в нашей стране.

Вратарь: Гилерме

Единственный голкипер с бразильскими корнями, играющий в России — страж ворот московского «Локомотива» Гилерме. да, мы знаем, что он получил российское гражданство. Да, мы знаем, что он уже два матча провел в составе сборной России. Но, во-первых, от своего бразильского гражданства он не отказывался. А во-вторых, за Россию он играл исключительно в товарищеских встречах, так что за сборную Бразилии он теоретически еще может поиграть.

Левый защитник: Яго

Единственный левый защитник бразильским паспортом отыскался в первой российской лиге — в калининградской «Балтике» — Яго. Российский клуб взял у «Гремио» в аренду 22-летнего футболиста только в январе и на российских полях он еще не успел провести ни одной игры. Но по формальным признакам Яго в нашу команду проходит. Главное, чтобы Джафар не был против.

Центральные защитники: Филипе Сампайо и Родолфо

В центре защиты у российской сборной Бразилии сыграет сплав молодости и опыта: 35-летний Родолфо и 23-летний Филипе Сампайо. Любые минусы эта парочка компенсирует сыгранностью, ведь оба центральных защитника из Бразилии играют в одном клубе — грозненском «Ахмате».

Правый защитник: Марио Фернандес

С Марио Фернандесом, правым защитником из ЦСКА, ситуация такая же, как и с Гилерме: он сыграл за Россию три товарищеских матча и не выходил на поле в официальных встречах, он принял российское гражданство и от бразильского паспорта не отказывался. Другого выбора на этой позиции не только не было, но и быть не могло. В принципе, он и в главной сборной Бразилии вполне мог бы сыграть.

Опорный полузащитник: Фернандо

Вряд ли кто-то всерьез мог сомневаться, что Фернандо из «Спартака» попал бы в российскую версию сборной Бразилии. Более того, этого футболиста, от которого так много зависит в игре красно-белых, мы бы сделали капитаном команды. Кстати, за настоящую сборную Бразилии он тоже успел поиграть — на его счету 8 матчей, включая одно официальное появление на поле в игре Кубка конфедераций 2013 года против сборной Италии на 15 минут.

Центральный полузащитник: Раванелли

Самый молодой участник нашей команды и один из самых перспективных — центральный полузащитник грозненского «Ахмата» Раванелли. В России на его счету всего 242 игровые минуты в 10 матчах, но уже есть гол и результативная передача. Пора доверить 20-летнему парню что-то серьезное. Кстати, за его спиной два матча за молодежную сборную Бразилии.

Левый полузащитник: Вандерсон

На левом фланге в России играет сразу несколько бразильцев, из которых мы решили выбрать самого перспективного — 23-летнего Вандерсона, летом купленного «Краснодаром» у «Зальцбурга» за 8 млн евро. На его счету 24 матча, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса.

Правый полузащитник: Педро Роша

С чистыми правыми полузащитниками из Бразилии в России беда. Единственный, кто более или менее удачно может сыграть на этой позиции — новичок московского «Спартака» Педро Роша. Массимо Каррера не так часто доверял ему место в составе, но каждый раз, когда он появлялся на поле, Педро заставлял болельщиков поверить в свою силу. Кстати, четыре раза в красно-белой форме в этом сезоне он играл именно справа.

Нападающие: Витиньо и Луис Адриано

Впереди в российской версии сборной Бразилии будут играть соотечественники из «Спартака» и ЦСКА. Если с выбором лучшего бомбардира этой сборной, Луиса Адриано, у нас проблем не было, то над кандидатурой Витиньо пришлось подумать. Уж слишком нестабильно играет армейский бразилец. В итоге нас убедил уровень футбола, который он показывает в последнее время. По статистике он, кстати, почти не уступает Луису Адриано.