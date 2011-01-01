Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР
Ангола
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
19:00
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
СМИ: В случае трансфера Салах побьет рекорд Неймара
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
rfc_date, источник: ТАСС

Футболист Семенов: Сборная Франции для команды России опасней, чем бразильцы

ХИМКИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу более опасна для россиян, нежели команда Бразилии. Такое мнение журналистам после тренировки высказал защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов.

Российские футболисты продолжают подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта, Москва, стадион «Лужники») и Франции (27 марта, стадион «Санкт-Петербург»).

«Французы более сыграны, Евро-2016 показал, что у них отличная и, что важно, атлетичная команда. Бразильцы больше работают на технику, а французы именно атлеты, — сказал Семенов. — Я, прежде всего, смотрю на защитников у соперников. У тех же бразильцев Тиаго Силва, Марсело очень выделяются».

Тренировка россиян в среду началась на «Арене-Химки» примерно на час позже запланированного времени из-за визита допинг-офицера. Инспектор начал процедуру в 6:30 утра и осуществил проверку десяти членов российской команды. В результате вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов пропустили тренировку из-за того, что не успели пройти допинг-контроль и остались на базе команды в Новогорске.

«У меня допинг за последние два месяца брали два раза. Сегодня я тоже попал, два часа сдавал. Очень медленно работал человек, у него был старый гаджет, но мне повезло сдать в числе первых», — рассказал Семенов.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
СМИ: В случае трансфера Салах побьет рекорд Неймара
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Сборная Бразилии по футболу представила форму на ЧМ-2018 (фото)
Зидан одобрил покупку Левандовского
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь