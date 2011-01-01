Бразилия для России — космос, но не самый далекий. Сравниваем цены на игроков

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В национальные команды футболистов не покупают, а вызывают. Однако от навешивания на игроков ценников это не избавляет. Мы все равно держим в голове, что травмированный Неймар прошлым летом был куплен за 222 млн евро, а за лучшего бомбардира нашей команды, Федора Смолова, этой зимой никто не согласился платить сумму отступных, прописанную у него в контракте — 30 млн евро.

Так уж повелось, что оценочная стоимость игрока — это едва ли не единственное адекватное мерило его силы. Вот мы и попытались понять, в каких «отношениях» с этой точки зрения находятся сборные России и Бразилии, которым 23 марта предстоит сыграть товарищеский матч.

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Пятикратные в пять раз дороже

Для начала мы сравнили общую оценочную стоимость команды — в зачет пошли все футболисты, вызванные Станиславом Черчесовым и Тите для подготовки к товарищеской встрече.

В России набралось футболистов на 140,1 млн евро. Всего в расположение нашей команды приехало 28 игроков. Получается, что средний ценник равен 5 млн евро.

Совокупная оценочная стоимость игроков сборной Бразилии, приехавших в Россию составила 677 млн евро — почти в 5 раз выше, чем у российской команды. Но это не самое страшное. В среднем каждый футболист пятикратных чемпионов мира стоит 27,1 млн евро — даже более чем в 5 раз дороже, чем каждый его российский коллега. Дело в том, что Бразилия привезла в Москву 25 футболистов — на три игрока меньше, чем собрал Черчесов.

Мы в какой-то момент подумали, что Бразилия — самый дорогой соперник в истории сборной России. Оказалось, что Станиславу Саламовичу приходилось играть с командами и подороже. Причем, это было совсем недавно. Хотя даже Аргентина с Лионелем Месси стоит дешевле бразильцев — всего 637,3 млн евро. Зато сборная Испании, с которой Россия сыграла вничью, оценивается в 853 млн евро. На ноябрь 2017 года, когда мы играли с испанцами, они были самой дорогой сборной планеты.

Теперь все изменилось.

После зимней переоценки футболистов в мире появилась команда подороже Испании. Самое интересное, что с ней мы тоже будем встречаться — через три дня после Бразилии — со сборной Франции.

На данный момент состав «трехцветных» оценивается почти в миллиард евро — 999,5 млн евро.

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Кого-то не хватает

Естественно, все хотели бы видеть в Москве главную звезду сборной Бразилии, одну из главных футбольных звезд планеты и самого дорогого игрока мира на данный момент — Неймара. Однако нападающий сейчас играть не может — травма. С ним Бразилия стоила бы дороже, но не на 222 млн, которые за футболиста заплатил французский «ПСЖ», а на 180 млн евро, в которые его оценивает специализированный портал Transfermarkt. Именно оттуда мы и берем все цифры. Также к ценнику сборной Бразилии мог бы добавить и защитник Давид Луис — плюс еще 28 млн евро. Всего выходит — порядка 208 млн евро.

В России тоже не обошлось без потерь. Мы недосчитались как минимум четырех железобетонных игроков основы, один из которых, как и Неймар у соперника, был бы самым дорогим футболистом нашей команды. И речь сейчас даже не об Александре Кокорине, который оценивается в 11 млн евро, а о защитнике ЦСКА и бывшем бразильце Марио Фернандесе — 16 млн евро. Также в команде наверняка играл бы защитник «Спартака» Георгий Джикия (4 млн евро) и его коллега по обороне из ЦСКА Виктор Васин (2,8) млн евро. Всего сборная Росси недосчиталась 33,8 млн евро. С Бразилией не сравнить, но для нас это — очень много — почти четверть от того, что имеем теперь.

Один в поле воин

Мы решили не останавливаться на общей оценочной стоимости команды и пройтись по всем линиям двух сборных: вратарской, защитной, центральной и атакующей. Понятно, что сравнение из-за разницы в количестве игроков будет примерным, но все же…

Все четыре голкипера сборной России вместе взятые оцениваются в 22,4 млн евро. Самый дорогой, конечно, капитан ЦСКА и сборной Игорь Акинфеев — 10 млн евро. Проблема в том, что один только основной вратарь бразильцев, Эдерсон из «Манчестер Сити», стоит больше, чем все наши голкиперы вместе взятые — 35 млн евро. Все три стража ворот пентакампеонов оцениваются в 61 млн евро. Самый дешевый из них, Нето, стоит столько же, сколько и Акинфеев.

В защите — похожая ситуация.

Все российские игроки обороны стоят от силы 29,6 млн евро. Сравнивать с бразильцами даже как-то стыдно, ведь их оборонительная линия оценивается в 177 млн евро.

И вновь самый дорогой игрок из нее стоит больше, чем все наши — 55 млн евро — Маркиньос.

Ситуация повторяется в полузащите. Здесь тоже вся наша центральная линия (66,9 млн евро) не может сравниться с одним единственным футболистом соперника — Фелипе Коутиньо, который стоит 90 млн евро, а продается и вовсе за 120 млн евро. Вся линия полузащиты у Бразильцев оценивается в 229 млн евро.

Недалеко от нее ушла и группа нападающих — 210 млн евро. Это в десять раз дороже, чем все наши форварды во главе с Федором Смоловым вместе взятые — 21,2 млн евро. Самый дорогой нападающий у бразильцев стоит 70 млн евро — Габриэль Жезус.

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Проиграем на старте

«Ну, может быть, хоть стартовый состав у сборной России будет стоить не так дешево по сравнению с Бразилией?» — подумали мы и собрали самые дорогие стартовые составы из 11 человек для каждой из команды. Получилось вот что:

Россия: Акинфеев (10 млн), Комбаров (3,2 млн), Кудряшов (3,2 млн), Семенов (3,5 млн), Смольников (7,5 млн), Зобнин (6 млн), Глушаков (7,5 млн), Головин (10 млн), Ал. Миранчук (10 млн), Дзагоев (15 млн), Смолов (15 млн). Всего: 90,9 млн евро.

Бразилия: Эдерсон (35 млн), Алекс Сандро (40 млн), Каземиро (40 млн), Тьяго Силва (10 млн), Маркиньос (55 млн), Паулиньо (40 млн), Фред (19 млн), Марсело (40 млн), Роберто Фирмино (50 млн), Коутиньо (90 млн), Жезус (70 млн). Всего: 489 млн евро.

Дорого и сердито

Напоследок мы решили сравнить самых дорогих и самых дешевых футболистов обеих команд.

Самых дорогих вы наверняка уже вычислили. В России таких двое: Алан Дзагоев и Федор Смолов. Каждый из них оценивается в 15 млн евро. В Бразилии без Неймара самым дорогим стал Фелипе Коутиньо из «Барселоны», которого оценивают в 90 млн евро, а вскоре будут оценивать и еще больше, потому что после его перехода из «Ливерпуля» за 120 млн евро ценник так и не менялся.

Гораздо интереснее, кто же стал самыми дешевыми игроками в Бразилии и России.

В стане нашего соперника «отличился» защитник Педро Жеромел из «Гремио», о существовании которого большинство простых российских болельщиков до этого дня даже не подозревали — 0,5 млн евро.

У нас самый низкий ценник немецкие специалисты из Transfermarkt повесили на голкипера бельгийского «Брюгге» Владимира Габулова — всего 0,9 млн евро.