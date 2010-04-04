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4 апреля 2010, источник: Советский спорт

Обратный отсчет. Как Россия готовится к Бразилии

Подготовка сборной России к матчу с Бразилией (он состоится 23 марта) вступила в решающую стадию.

Источник: Советский спорт

Сегодня национальная команда тренировалась на «Арене Химки», а уже завтра будет проводить предигровое занятие в «Лужниках», где и пройдет встреча. Вчера после тренировки было желание написать, что у сборной нескончаемый «день сурка». То есть один день похож на другой. Тренировка, два игрока выходят на флэш-интервью, теоретические и тактические занятия…

Однако вечер вторника разбавил визит на базу заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко и исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева. Поговорили, почувствовали атмосферу сборной.

А утром в среду в расположение команды в 6.30, естественно, без предварительного объявления, пожаловал допинг-офицер. Из-за того, что он был один, процедура затянулась, а начало утренней тренировки сдвинулось на неопределенный срок. В итоге занятие началось с 55-минутным опозданием. Немного опоздал на него Владимир Гранат, который как раз сдавал анализы. За такое опоздание, понятно ругать никто не будет. А вот Владимир Габулов и Федор Кудряшов так и остались на базе в Новогорске. После похождения допинг-контроля они провели занятие там.

Поменялась и погода. Накануне Денис Черышев отказывался признавать, что она в Москве хуже испанской: «Солнце светит!». Но небесное светило спряталась за тучи, словно желая ухудшить настроение теплолюбивым бразильцам, и, тем самым, увеличить наши шансы.

Футболисты «дни сурка» очень не любят и стараются разбавить их в силу предоставленных возможностей. Так Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров сыграли партейку в бильярд. Да не просто так, а на желание. В случае поражения Денис брал на себя обязательство отрастить усы, а Дмитрий — постричься наголо. Позже появилась фотография в соцсетях, где Глушаков уже с усами, а Комбаров — лысый. Под ней подпись — «Ничья!» Вот и думайте: мем это или реальность. На тренировку Дмитрий вышел в шапочке, а Денис — безусым, усы-то за день не отрастут. Их годами холить и лелеять нужно.

Упражнения на тренировке тоже отличались. Сначала передачи в парах, затем мяч подняли в воздух и нужно было принимать на грудь, чеканить и отдавать. «Как рукой» получалось не у всех. Но и нельзя сказать, что мячи летали хаотично — погрешности в рамках разумного. Тройка вратарей (без Габулова) на этот раз оккупировала настоящие ворота (днем ранее они занимались в углу поля). Чтобы не забывали, видимо.

Когда закончилась тренировка, до начала матча с Бразилией оставалось меньше 54 часов.

Игорь Зетилов

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