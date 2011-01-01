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rfc_date, источник: Чемпионат.com

Отказал Испании ради Бразилии. Большой сюрприз от Тите

Ещё недавно он был не нужен ни одной сборной, а теперь понадобился сразу двум великим. Вдруг?

Источник: Reuters

До недавних пор футбольный мир восторгался одним Виллианом — тем самым невысоким технарём с волшебной правой ногой и пышной шевелюрой. Другой Виллиан — здоровяк под метр девяносто — был знаком узкому кругу специалистов по низшим испанским лигам да какому-то числу соотечественников, не слишком большому. Его история местами напоминает биографию Паулиньо: тот же скепсис на родине, те же блуждания по низкобюджетным командам и вертикальный карьерный взлёт в Испании.

Единственное принципиальное различие между ними заключается в том, что Паулиньо великого клуба уже достиг, а Виллиан Жозе — нет. Впрочем, это ещё поправимо. Если этот парень запрыгнет на подножку жёлто-зелёного поезда, отходящего на ЧМ-2018, это станет одной из главных кадровых сенсаций всего турнира и ускорит реализацию ещё одной мечты нападающего — о Лиге чемпионов. Для него пятничный «товарняк» с Россией совершенно точно носит не проходной характер. Советую присмотреться повнимательнее — персонаж крайне любопытный!

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Золото с Неймаром

В футболе не существует универсального срока вызревания игроков — у каждого он свой, индивидуальный. Кто-то быстрее развивается, кто-то — медленнее, кто-то просто перестаёт расти. Виллиан отлично стартовал. Конечно, не так бурно, как Неймар, но тоже многообещающе. В золотой юниорской сборной Бразилии, взявшей золото на Кубке Южной Америки среди 20-летних в 2011 году, он котировался вторым-третьим снайпером — после понятно кого. В Колумбии Виллиан забил в три раза меньше, чем Неймар (3 против 9), но этого хватило, чтобы на уроженца крохотного Порту-Калво обратили внимание серьёзные бразильские клубы. Два гола на молодёжном чемпионате мира, опять-таки триумфальном для «селесао», ещё больше повысили его ценность в глазах потенциальных покупателей. Но…

Полдюжины аренд

В начале 2011 года права на талантливого нападающего у захолустного «Гремио» из Баруэры выкупил уругвайский «Мальдонадо». Выкупил с единственной целью — заработать на перепродаже. Приличные бразильские клубы — вроде «Сан-Паулу» и «Гремио» из Порту-Алегри — охотно нанимали молодого земляка. Но едва срок аренды подходил к концу, возвращали обратно.

За пятилетку, что Виллиан числился в Мальдонадо, он не сыграл ни одного матча за одноимённую команду, мотаясь из одной командировки в другую.

Всего их у форварда набралось полдюжины. Была и одна очень неожиданная, с головокружительной перспективой. Но и тут мечты разошлись с прозаичной явью.

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Один матч за «Реал»

Свой первый европейский опыт Виллиан приобрёл в Мадриде. В начале 2014-го «Реал» одолжил фактурного нападающего у «Мальдонадо» с тем, чтобы протестировать во второй команде. В марте бразилец выстрелил в Сегунде, соорудив хет-трик в Уэльве против «Рекреативо», но только раз. За оставшуюся до финиша сезона пару месяцев он сподобился всего на один гол — тем удивительнее оказался вызов в основу. В предпоследнем туре Примеры Карло Анчелотти выделил латиноамериканскому дублёру полтайма в Виго (любопытно, что заменил Виллиан Каземиро — товарища по чемпионской банде 2011 года). «Сельте» основательно «облегчённый» состав «бланкос» (без Роналду и Бэйла) благополучно уступил. Этот матч оказался единственным для Виллиана за «Реал». «Королевский клуб» не стал активировать опцию о выкупе форварда, но напрасно потерянным это время для Жозе никак не назовёшь. Какую-никакую репутацию на Пиренеях он заработал — и ещё на сезон задержался в Сегунде. Только регистрацию сменил — с Мадрида на Сарагосу.

Привет, Мадрид

Десяток голов за «Сарагосу» способствовал карьерному росту. Сомневаюсь, что Виллиан с детства болел за «Лас-Пальмас», но они здорово помогли друг другу. Команда ему — заявить о себе на принципиально новом уровне, а он ей — выжить в Примере.

Девять голов бразильца в Примере, в том числе по одному «Реалу» и «Барселоне», убедили «Реал Сосьедад» вложиться в трансфер.

Баски освободили форварда от уругвайской кабалы — и не ошиблись. За полтора года в Сан-Себастьяне рыночная стоимость Виллиана уже вдвое превысила покупную: было 6 млн — стало 12. И это, очевидно, не потолок.

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Король воздуха

В Стране Басков Виллиан с ходу оформил личный рекорд результативности, наколотив 12 мячей в чемпионате Испании, и разделил звание «короля воздуха» с Серхио Рамосом, забив столько же голов головой. Дальше — больше. В новом чемпионате «таран» «Реал Сосьедада» уже на один пункт улучшил собственный прошлогодний результат. Звучит невероятно, но факт: больше Виллиана сегодня из бразильцев в Примере не забивает никто. Работает инвестиция сан-себастьянцев, работает!

Испания или Бразилия?

Было бы странно, не заметь такого молодца у себя под боком штаб испанской сборной. Для «красной фурии» натурализация латиноамериканских кадров — распространённая практика. Сам Виллиан более чем прозрачно намекал Хулену Лопетеги, что готов сменить футбольное гражданство. «В сборную Бразилии постоянно вызывают одних и тех же, — не раз жаловался Виллиан журналистам. — В команде Испании дают больше шансов кандидатам».

Предводитель пентакампеонов не стал дожидаться, когда у него уведут потенциального «джокера», и при первом же удобном случае вызвал на сбор — в том числе для того, чтобы заиграть за Бразилию и тем самым прекратить любые спекуляции на этот счёт.

Ждём премьеры в пятницу.

Олег Лысенко

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