Отказал Испании ради Бразилии. Большой сюрприз от Тите
Ещё недавно он был не нужен ни одной сборной, а теперь понадобился сразу двум великим. Вдруг?
Ещё недавно он был не нужен ни одной сборной, а теперь понадобился сразу двум великим. Вдруг?
До недавних пор футбольный мир восторгался одним Виллианом — тем самым невысоким технарём с волшебной правой ногой и пышной шевелюрой. Другой Виллиан — здоровяк под метр девяносто — был знаком узкому кругу специалистов по низшим испанским лигам да
Единственное принципиальное различие между ними заключается в том, что Паулиньо великого клуба уже достиг, а Виллиан Жозе — нет. Впрочем, это ещё поправимо. Если этот парень запрыгнет на подножку
Золото с Неймаром
В футболе не существует универсального срока вызревания игроков — у каждого он свой, индивидуальный.
Полдюжины аренд
В начале 2011 года права на талантливого нападающего у захолустного «Гремио» из Баруэры выкупил уругвайский «Мальдонадо». Выкупил с единственной целью — заработать на перепродаже. Приличные бразильские клубы — вроде «Сан-Паулу» и «Гремио» из
Всего их у форварда набралось полдюжины. Была и одна очень неожиданная, с головокружительной перспективой. Но и тут мечты разошлись с прозаичной явью.
Один матч за «Реал»
Свой первый европейский опыт Виллиан приобрёл в Мадриде. В начале 2014-го «Реал» одолжил фактурного нападающего у «Мальдонадо» с тем, чтобы протестировать во второй команде. В марте бразилец выстрелил в Сегунде, соорудив
Привет, Мадрид
Десяток голов за «Сарагосу» способствовал карьерному росту. Сомневаюсь, что Виллиан с детства болел за «Лас-Пальмас», но они здорово помогли друг другу. Команда ему — заявить о себе на принципиально новом уровне, а он ей — выжить в Примере.
Баски освободили форварда от уругвайской кабалы — и не ошиблись. За полтора года в
Король воздуха
В Стране Басков Виллиан с ходу оформил личный рекорд результативности, наколотив 12 мячей в чемпионате Испании, и разделил звание «короля воздуха» с Серхио Рамосом, забив столько же голов головой. Дальше — больше. В новом чемпионате «таран» «Реал Сосьедада» уже на один пункт улучшил собственный прошлогодний результат. Звучит невероятно, но факт: больше Виллиана сегодня из бразильцев в Примере не забивает никто. Работает инвестиция
Испания или Бразилия?
Было бы странно, не заметь такого молодца у себя под боком штаб испанской сборной. Для «красной фурии» натурализация латиноамериканских кадров — распространённая практика. Сам Виллиан более чем прозрачно намекал Хулену Лопетеги, что готов сменить футбольное гражданство. «В сборную Бразилии постоянно вызывают одних и тех же, — не раз жаловался Виллиан журналистам. — В команде Испании дают больше шансов кандидатам».
Ждём премьеры в пятницу.
Олег Лысенко