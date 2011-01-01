Сборную проверили на допинг. Подробности

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня сборную России проверили на допинг. Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра. «СЭ» собрал главное, что об этом известно.

— Как сообщил Твиттер сборной, допинг-офицер приехали в Новогорск на базу сборной в 6.30 утра.

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— Допинг-инспектор брали кровь и мочу. Допинг-пробу сдали 10 футболистов.

— Контролер представлял шведскую компанию IDTM.

— Процедура заняла более пяти часов и завершилась около 11.00.

— В результате тренировочный процесс был нарушен, к 11:00 на контроле находились еще 5 человек. Процедура в итоге завершилась в 12.15.

— Отъезд на тренировку перенесли на более позднее время. Автобус с командой выехал в Химки в 12.00, тренировка началась в 12.30. В итоге в ней не принимали участие вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов, которые остались на базе.

— Это не первый случай, когда игроков сборной проверяют на допинг в этом году — по информации «СЭ», за январь-февраль 2018 года игроки ведущих команд сдали более чем 100 проб — при том, что за такой же период 2017 года их количество исчислялось единицами.