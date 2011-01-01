Сборную проверили на допинг. Подробности
Сегодня сборную России проверили на допинг.
Сегодня сборную России проверили на допинг.
Сегодня сборную России проверили на допинг. Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра. «СЭ» собрал главное, что об этом известно.
— Как сообщил Твиттер сборной,
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— Контролер представлял шведскую компанию IDTM.
— Процедура заняла более пяти часов и завершилась около 11.00.
— В результате тренировочный процесс был нарушен, к 11:00 на контроле находились еще 5 человек. Процедура в итоге завершилась в 12.15.
— Это не первый случай, когда игроков сборной проверяют на допинг в этом году — по информации «СЭ», за
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ