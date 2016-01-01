Яя Туре получил вызов в сборную и потерялся

В сборной Кот-д'Ивуаре ищут Яя Туре.



Говорят, что он должен был уже приехать в расположение сборной, но его нет. Пока что в сборной никто не знает, где же находится футболист.



Сейчас футболисты готовятся во Франции к играм с Молдавией и Того.



Туре в 2016 году заканчивал играть за сборную, но потом решил через год вернуться.