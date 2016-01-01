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rfc_date, источник: Спорт Mail.Ru

Яя Туре получил вызов в сборную и потерялся

Футболист уехал из клуба, но пока так и не прибыл в сборную.

Источник: Reuters

В сборной Кот-д'Ивуаре ищут Яя Туре.

Говорят, что он должен был уже приехать в расположение сборной, но его нет. Пока что в сборной никто не знает, где же находится футболист.

Сейчас футболисты готовятся во Франции к играм с Молдавией и Того.

Туре в 2016 году заканчивал играть за сборную, но потом решил через год вернуться.

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