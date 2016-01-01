С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Яя Туре получил вызов в сборную и потерялся
Футболист уехал из клуба, но пока так и не прибыл в сборную.
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Футболист уехал из клуба, но пока так и не прибыл в сборную.
В сборной Кот-д'Ивуаре ищут Яя Туре.
Говорят, что он должен был уже приехать в расположение сборной, но его нет. Пока что в сборной никто не знает, где же находится футболист.
Сейчас футболисты готовятся во Франции к играм с Молдавией и Того.
Туре в 2016 году заканчивал играть за сборную, но потом решил через год вернуться.