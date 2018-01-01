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rfc_date, источник: Р-Спорт

Тренировка сборной России из-за допинг-офицера задержана на час

ХИМКИ (Московская область), 21 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Утренняя тренировка сборной России по футболу в среду задерживается примерно на один час из-за проверки игроков допинг-офицером, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.

Национальная команда в воскресенье начала тренировочный сбор в Новогорске. Россияне готовятся к контрольным матчам с соперниками из Бразилии (игра пройдет 23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге). Ранее в официальном микроблоге сборной России в Twitter было объявлено, что допинг-офицер прибыл на базу команды в Новогорск в 6:30 утра.

«На допинг-контроле находятся 10 человек. Тренировка задержится где-то на час», — сказал Владимиров.

Имена игроков не уточняются.

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