Тренировка сборной России из-за допинг-офицера задержана на час

Национальная команда в воскресенье начала тренировочный сбор в Новогорске. Россияне готовятся к контрольным матчам с соперниками из Бразилии (игра пройдет 23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге). Ранее в официальном микроблоге сборной России в Twitter было объявлено, что допинг-офицер прибыл на базу команды в Новогорск в 6:30 утра.