Тренировка сборной России из-за допинг-офицера задержана на час
ХИМКИ (Московская область), 21 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Утренняя тренировка сборной России по футболу в среду задерживается примерно на один час
ХИМКИ (Московская область), 21 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Утренняя тренировка сборной России по футболу в среду задерживается примерно на один час
Национальная команда в воскресенье начала тренировочный сбор в Новогорске. Россияне готовятся к контрольным матчам с соперниками из Бразилии (игра пройдет 23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге). Ранее в официальном микроблоге сборной России в Twitter было объявлено, что
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Имена игроков не уточняются.