23 марта в «Лужниках» в товарищеском матче сыграют сборные России и Бразилии. Это будет пятый в истории визит бразильцев в Москву, причем в четырех предыдущих случаях они неизменно приезжали в статусе действующих чемпионов мира. Участники тех матчей, советские и российские футболисты, рассказали ТАСС, каково было играть против Пеле и Роналдо и почему матчи со сборной Бразилии — это память на всю жизнь.

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4 июля 1965 года. Товарищеский матч СССР — Бразилия. 0:3 (0:2)

Голы: Пеле (24, 67), Флавио (32)

Москва. Центральный стадион им. В. И. Ленина. 102 000 зрителей.

Владимир Пономарёв (защитник сборной СССР в 1964—1969 годах): Перед тем матчем все были напуганы, ведь у бразильцев отличный состав. Собрались мы на тренировочной базе в Баковке. Приезжали многие — комсомольцы, партийные работники, давали наставления, указания, что вот такая команда приезжает, нельзя ударить лицом в грязь. Напугали, в общем, весь тренерский состав, что вот впервые приезжает к нам сборная Бразилии, ажиотаж дикий. Пеле, Гарринча — вся вот эта компания. Билеты на стадион все были проданы, в итоге 102 тысячи собралось в «Лужниках».

Защитникам была дана установка плотно играть со «своими» нападающими. Мне достался Парана, Васе Данилову — Гарринча. В итоге у нас с Васей получилось сыграть, наши игроки ничего не сделали. А вот Флавио и Пеле в центре поля разыгрывали мяч между собой и обыгрывали наших центральных защитников, даже когда им помогал Валерий Воронин. Итог — 0:3. Как раз перед матчем Пеле сказал: «Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим». Так и было, действительно.

Болельщики нас не освистывали, ничего такого. Конечно, они были расстроены, но все понимали. Все перед игрой говорили, что приезжают виртуозы мяча. Хотя ни черта они не виртуозы, просто мы сами сыграли безобразно.



После матча у нас был с бразильцами банкет в «Метрополе». Общались много с ними с помощью переводчика, тот же Пеле абсолютно открытый. Я попросил у них на память автографы, сохранились эти листочки, подписанные бразильцами. После завершения карьеры довелось с ним встретиться, да. Вроде лет пять назад Пеле приезжал на какое-то мероприятие, попросил меня позвать. Мы встретились, он был очень рад мне, фото тоже есть. Спрашивал меня, кто из ребят в живых остался, рассказывал, кто у них остался. Конечно, единицы сейчас с нами… Поэтому надо помнить.

21 июня 1973 года. Товарищеский матч СССР — Бразилия. 0:1 (0:0)

Гол: Жаирзиньо (67)

Москва. Центральный стадион им. В. И. Ленина. 80 000 зрителей.

Владимир Мунтян (полузащитник сборной СССР в 1968—1976 годах): Конечно, любая игра с таким соперником несет праздничное настроение, и все зрители были в ожидании этого матча. Тем более он был прощальным для нашего капитана Алика Шестернёва. Мы, может быть, не так убедительно выглядели, но какие-то моменты создавали. Зритель, думаю, остался доволен игрой, но результатом, конечно, нет. Мы очень старались, хотели их победить, но не удалось, к сожалению.

На слуху были многие бразильцы: Клодоальдо, Ривелино, но Жаирзиньо особенно мне запомнился. Он и забил победный гол после подачи с фланга. Жаирзиньо сыграл на опережение, обманул Хурцилаву, оставив его позади себя. Схитрил, чертенок.

Еще их центральный защитник Перейра прекрасно читал игру, мне запомнился момент с ним. Открывается Блохин или Онищенко, я длинную передачу делаю. Потом смотрю — а там Перейра. Думаю, да как он успел?! А ведь, когда делал передачу, опустил глаза на мяч на секунду, а защитник за это время прочитал уже сразу и смещался туда, куда я отдал передачу. Я так во время игры раз ошибся, второй раз. Потом решаю сделать новую длинную передачу, смотрю — а там уже Перейра готов, и я не стал пасовать. Ну, думаю, погоди, посмотрим еще, кто кого обманет.

Вообще все бразильские пацаны были грамотные, приятно было сыграть с ними, вступать в единоборства. Бразильцы во время игры не грубили, относились очень уважительно. Атмосфера была очень спокойная на футбольном поле. После матча благодарили за игру, вроде менялись с нами футболками. У нас, конечно, как я понимаю, настроение было не лучшее, так как желаемого результата мы не добились, бразильцы были довольны. Конечно, они же бразильцы. Когда такие матчи проводятся в «Лужниках», столько зрителей, все остается, конечно, на всю жизнь.

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28 августа 1996 года. Товарищеский матч Россия — Бразилия. 2:2 (1:0)

Голы: Никифоров (18, с пенальти), Донизетти (47), Радимов (80), Роналдо (85, с пенальти)

Москва. Стадион «Динамо». 25 000 зрителей.

Юрий Никифоров (защитник сборной России в 1993—2002 годах): Тогда «Динамо» было практически полным, все-таки это бразильцы, у них выдающиеся мастера есть в каждом поколении. Конечно, по той игре помню, что я забил гол с пенальти. Мы старались играть без грубости, многие их футболисты играли в испанском чемпионате, так что если не были лично знакомы, то на поле пересекались уже. Игра проходила корректно, хотя обе команды хотели победить, пусть это был и контрольный матч.

Конечно, мне было приятно забить. Хоть и с пенальти, но гол есть гол. Все-таки это сборная Бразилии, забивать таким командам всегда почетно, даже и в товарищеской встрече. Обязательно надо, чтобы и в ближайшей игре наши испытали такие же эмоции. Нашим ребятам просто надо играть в свой футбол, а они играть умеют. Самое главное, чтобы психологически настроились.

Вообще правильное решение проводить игры с бразильцами, вот недавно и с аргентинцами играли — это правильное решение руководства. Именно на таких играх и надо учиться. Главное — в начале игры не делать грубых ошибок, задать хороший тон любому партнеру, любому игроку, потому что если начинать с ошибок вместе с нервозностью, то трудно перебороть. Поэтому и наши ребята должны начать играть спокойно, без нервозности, в хороший футбол, тогда может быть результат. И нельзя бояться, хоть это и сборная Бразилии. Они же из такого же теста сделаны.

1 марта 2006 года. Товарищеский матч Россия — Бразилия. 0:1 (0:1)

Гол: Роналдо, 15

Москва. Стадион «Локомотив». 19 000 зрителей.

Алексей Смертин (полузащитник сборной России в 1998—2006 годах): Главное воспоминание — это то, что было холодно. Нам-то привычно было, а бразильцам, конечно, прохладно. При всем этом на стадион «Локомотив», если не ошибаюсь, пришло много болельщиков, так как это была интересная и принципиальная для нас игра.

Мы хотели сыграть на хорошем уровне, но могло получиться и лучше, так как давлел тот факт, что мы играем против бразильцев — действующих чемпионов мира.

У меня на тот момент были некоторые воспоминания о матче 1998 года, когда наш экспериментальный состав проиграл 1:5, а я тоже принимал участие в матче.

Жаль, что в той игре не сыграл Роналдиньо, поскольку мы с ним пересекались несколько раз, когда он был игроком «Барселоны», а я играл в Англии, выступали в одни годы во Франции. Запомнился «зубастик» Роналдо, Роберто Карлос — это большие мастера.