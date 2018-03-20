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Луиз Адриану: Комбаров обороняется лучше Марселу!
За несколько дней до матча Россия — Бразилия в редакции «СЭ» побывал бразильский нападающий «Спартака».
За несколько дней до матча Россия — Бразилия в редакции «СЭ» побывал бразильский нападающий «Спартака».
Нападающий пришел с новой прической — он ее делал в этот же день и вел трансляцию в Инстаграм. Модный прикид, несомненно, вдохновит бразильца на новые подвиги.
— К сожалению, была плохая связь, приходилось переподключаться, чтобы вести эфир, и стрижка затянулась! — начал Адриану. — У меня много подписчиков, люблю их радовать. Эфиры очень популярны, когда заканчивается один, люди сразу спрашивают про следующий. В этот раз вел трансляцию из парикмахерской.
НА ТАКИХ ПОЛЯХ, КАК В КАЗАНИ, ИГРАЛ В ДЕТСТВЕ
— Почему косички? Прямо как у баскетболиста Аллена Айверсона!
— Ну, я
— У вас в сториз регулярно появляются пейзажи русской зимы. В этом году она затянулась, не так ли?
— О да. Устал уже, честно говоря. Даже забыл, когда мне в последний раз было в России жарко.
— Каким словом охарактеризуете поле в Казани?
— Русского слова не подберу, это точно! Вообще такие поляны были в моем детстве. На улицах
— Сравните поле в Казани с бразильским пляжем?
— На пляже лучше, поверьте! Но я не хочу ругать работников стадиона, понимаю, что они стараются, просто здесь очень суровый климат, совсем не такой, как в Бразилии. Погода мешает. У клуба может быть хорошая инфраструктура, но плохой газон.
— Самый экстремальный матч в вашей карьере?
— Вспоминаются последние матчи — в Казани с «Рубином» и против «Локомотива». Первый
из-заполя и мороза, а второй из-заснега. Газон-тотам был еще ничего, но вот снег буквально завалил нас! А минус 15 в Казани я еще буду долго помнить.
— У вас есть классная шуба. Это любимая одежда в России?
— Конечно! Что же тут еще носить в такие холода? Когда я постил последнее фото в ней, на улице было минус 20.
ЧЕМ КОМБАРОВ ЛУЧШЕ МАРСЕЛУ
— В Москву приехала сборная Бразилии. Успели уже с
— Пока только переписывался с Тайсоном и Дугласом Костой (оба играли с Луизом Адриану в «Шахтере». — Прим. «СЭ»), в отеле еще не был, но в ближайшие дни, может, заеду.
— С командой Тите тренировались ребята из молодежного состава «Спартака». А кто из бразильцев российской
— Фернанду, который давно показывает себя с лучшей стороны.
— А вы?
— Вернуться в сборную — это моя мечта. Работаю для этого каждый день. А за футболистов из молодежки «Спартака» можно только порадоваться. Это уникальный опыт тренироваться с такими мастерами.
— Если вас вызовут в сборную на чемпионат мира…
— …То я сделаю все, чтобы завоевать вместе с Бразилией трофей и вернуть стране звание лучшей в мире. Вот тогда можно сделать
— У сборной России есть хоть
— В современном футболе все возможно. Да, Бразилия — фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия — большая команда.
— Что может Дмитрий Комбаров и не может Марселу?
— Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но
— Мы тоже так думаем.
— У Марселу другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров
— Ничего себе! А еще Марселу не может играть в минус 15.
— Точно!
МОТИВАЦИЯ — ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ
— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?
— Неймар — это феномен. Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.
— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?
— Вот как раз на Роналдо. И на Ромарио.
— Неймар с ними сопоставим?
— Несомненно.
— Когда вы приехали в Россию, многие критиковали «Спартак» за трансфер. Было мнение, что вы здесь будете просто доигрывать. Сейчас вы один из лучших — несмотря на морозы, удары по ногам, снег и прочее. Вопрос простой: зачем вам это надо? Какая мотивация?
— Понимаю, почему так говорили. Критики имели полное право на такое мнение.
До перехода в Россию не играл нормально полтора года. Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» — забиваю голы, борюсь за титулы.
Это и есть моя мотивация. Побеждать со «Спартаком», забивать голы, биться за титулы. И, да, я мечтаю вернуться в сборную Бразилию.