Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Недоношенная 5-месячная девочка занялась фридайвингом
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Текущие события
Футбол. Сборные
21.03
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
21.03
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
22.03
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
22.03
Таиланд
Габон
Все события
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках
Сборная Бразилии привезла в Москву суперзвезд и солнце
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
23:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Луиз Адриану: Комбаров обороняется лучше Марселу!

За несколько дней до матча Россия — Бразилия в редакции «СЭ» побывал бразильский нападающий «Спартака».

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Нападающий пришел с новой прической — он ее делал в этот же день и вел трансляцию в Инстаграм. Модный прикид, несомненно, вдохновит бразильца на новые подвиги.

— К сожалению, была плохая связь, приходилось переподключаться, чтобы вести эфир, и стрижка затянулась! — начал Адриану. — У меня много подписчиков, люблю их радовать. Эфиры очень популярны, когда заканчивается один, люди сразу спрашивают про следующий. В этот раз вел трансляцию из парикмахерской.

Читайте также
Луиз Адриану, Фернанду и Витинью. Достойны ли они сборной Бразилии?

НА ТАКИХ ПОЛЯХ, КАК В КАЗАНИ, ИГРАЛ В ДЕТСТВЕ

— Почему косички? Прямо как у баскетболиста Аллена Айверсона!

— Ну, я все-таки помоложе! На самом деле я просто люблю разнообразие. Раньше я носил прическу Black power, вы помните, это было хаотичное афро, но теперь захотелось привести ее в порядок. Так появились косички.

— У вас в сториз регулярно появляются пейзажи русской зимы. В этом году она затянулась, не так ли?

— О да. Устал уже, честно говоря. Даже забыл, когда мне в последний раз было в России жарко.

— Каким словом охарактеризуете поле в Казани?

— Русского слова не подберу, это точно! Вообще такие поляны были в моем детстве. На улицах Порту-Алегри мы бегали на чем-то похожем. А в Казани на таком покрытии игрался матч чемпионата России, это удивительно.

— Сравните поле в Казани с бразильским пляжем?

— На пляже лучше, поверьте! Но я не хочу ругать работников стадиона, понимаю, что они стараются, просто здесь очень суровый климат, совсем не такой, как в Бразилии. Погода мешает. У клуба может быть хорошая инфраструктура, но плохой газон.

— Самый экстремальный матч в вашей карьере?

— Вспоминаются последние матчи — в Казани с «Рубином» и против «Локомотива». Первый из-за поля и мороза, а второй из-за снега. Газон-то там был еще ничего, но вот снег буквально завалил нас! А минус 15 в Казани я еще буду долго помнить.

— У вас есть классная шуба. Это любимая одежда в России?

— Конечно! Что же тут еще носить в такие холода? Когда я постил последнее фото в ней, на улице было минус 20.

ЧЕМ КОМБАРОВ ЛУЧШЕ МАРСЕЛУ

— В Москву приехала сборная Бразилии. Успели уже с кем-то пообщаться?

— Пока только переписывался с Тайсоном и Дугласом Костой (оба играли с Луизом Адриану в «Шахтере». — Прим. «СЭ»), в отеле еще не был, но в ближайшие дни, может, заеду.

— С командой Тите тренировались ребята из молодежного состава «Спартака». А кто из бразильцев российской премьер-лиги мог бы реально усилить сборную Бразилии?

— Фернанду, который давно показывает себя с лучшей стороны.

— А вы?

— Вернуться в сборную — это моя мечта. Работаю для этого каждый день. А за футболистов из молодежки «Спартака» можно только порадоваться. Это уникальный опыт тренироваться с такими мастерами.

— Если вас вызовут в сборную на чемпионат мира…

— …То я сделаю все, чтобы завоевать вместе с Бразилией трофей и вернуть стране звание лучшей в мире. Вот тогда можно сделать что-то по-настоящему безумное!

Во время загрузки произошла ошибка.

— У сборной России есть хоть какие-то шансы в пятницу против Бразилии?

— В современном футболе все возможно. Да, Бразилия — фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия — большая команда.

— Что может Дмитрий Комбаров и не может Марселу?

— Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

— Мы тоже так думаем.

— У Марселу другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.

— Ничего себе! А еще Марселу не может играть в минус 15.

— Точно!

Читайте также
Бразилия в Москве: без Неймара, но с Философом

МОТИВАЦИЯ — ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ

— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?

— Неймар — это феномен. Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.

— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?

— Вот как раз на Роналдо. И на Ромарио.

— Неймар с ними сопоставим?

— Несомненно.

— Когда вы приехали в Россию, многие критиковали «Спартак» за трансфер. Было мнение, что вы здесь будете просто доигрывать. Сейчас вы один из лучших — несмотря на морозы, удары по ногам, снег и прочее. Вопрос простой: зачем вам это надо? Какая мотивация?

— Понимаю, почему так говорили. Критики имели полное право на такое мнение.

До перехода в Россию не играл нормально полтора года. Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» — забиваю голы, борюсь за титулы.

Это и есть моя мотивация. Побеждать со «Спартаком», забивать голы, биться за титулы. И, да, я мечтаю вернуться в сборную Бразилию.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках
Сборная Бразилии привезла в Москву суперзвезд и солнце
Американский биатлонист: Спортсменов заставляют ехать в Тюмень
ЦСКА одержал третью победу над «Йокеритом» в серии плей-офф КХЛ
«Локомотив-Кубань» повторил собственный рекорд в Еврокубке
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Португалии
Карякин победил Крамника в матче шахматного турнира претендентов
Новости
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь