Луиз Адриану: Комбаров обороняется лучше Марселу!

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Нападающий пришел с новой прической — он ее делал в этот же день и вел трансляцию в Инстаграм. Модный прикид, несомненно, вдохновит бразильца на новые подвиги.

— К сожалению, была плохая связь, приходилось переподключаться, чтобы вести эфир, и стрижка затянулась! — начал Адриану. — У меня много подписчиков, люблю их радовать. Эфиры очень популярны, когда заканчивается один, люди сразу спрашивают про следующий. В этот раз вел трансляцию из парикмахерской.

НА ТАКИХ ПОЛЯХ, КАК В КАЗАНИ, ИГРАЛ В ДЕТСТВЕ

— Почему косички? Прямо как у баскетболиста Аллена Айверсона!

— Ну, я все-таки помоложе! На самом деле я просто люблю разнообразие. Раньше я носил прическу Black power, вы помните, это было хаотичное афро, но теперь захотелось привести ее в порядок. Так появились косички.

— У вас в сториз регулярно появляются пейзажи русской зимы. В этом году она затянулась, не так ли?

— О да. Устал уже, честно говоря. Даже забыл, когда мне в последний раз было в России жарко.

— Каким словом охарактеризуете поле в Казани?

— Русского слова не подберу, это точно! Вообще такие поляны были в моем детстве. На улицах Порту-Алегри мы бегали на чем-то похожем. А в Казани на таком покрытии игрался матч чемпионата России, это удивительно.

— Сравните поле в Казани с бразильским пляжем?

— На пляже лучше, поверьте! Но я не хочу ругать работников стадиона, понимаю, что они стараются, просто здесь очень суровый климат, совсем не такой, как в Бразилии. Погода мешает. У клуба может быть хорошая инфраструктура, но плохой газон.

— Самый экстремальный матч в вашей карьере?

— Вспоминаются последние матчи — в Казани с «Рубином» и против «Локомотива». Первый из-за поля и мороза, а второй из-за снега. Газон-то там был еще ничего, но вот снег буквально завалил нас! А минус 15 в Казани я еще буду долго помнить.

— У вас есть классная шуба. Это любимая одежда в России?

— Конечно! Что же тут еще носить в такие холода? Когда я постил последнее фото в ней, на улице было минус 20.

ЧЕМ КОМБАРОВ ЛУЧШЕ МАРСЕЛУ

— В Москву приехала сборная Бразилии. Успели уже с кем-то пообщаться?

— Пока только переписывался с Тайсоном и Дугласом Костой (оба играли с Луизом Адриану в «Шахтере». — Прим. «СЭ»), в отеле еще не был, но в ближайшие дни, может, заеду.

— С командой Тите тренировались ребята из молодежного состава «Спартака». А кто из бразильцев российской премьер-лиги мог бы реально усилить сборную Бразилии?

— Фернанду, который давно показывает себя с лучшей стороны.

— А вы?

— Вернуться в сборную — это моя мечта. Работаю для этого каждый день. А за футболистов из молодежки «Спартака» можно только порадоваться. Это уникальный опыт тренироваться с такими мастерами.

— Если вас вызовут в сборную на чемпионат мира…

— …То я сделаю все, чтобы завоевать вместе с Бразилией трофей и вернуть стране звание лучшей в мире. Вот тогда можно сделать что-то по-настоящему безумное!

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— У сборной России есть хоть какие-то шансы в пятницу против Бразилии?

— В современном футболе все возможно. Да, Бразилия — фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия — большая команда.

— Что может Дмитрий Комбаров и не может Марселу?

— Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

— Мы тоже так думаем.

— У Марселу другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.

— Ничего себе! А еще Марселу не может играть в минус 15.

— Точно!

МОТИВАЦИЯ — ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ

— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?

— Неймар — это феномен. Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.

— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?

— Вот как раз на Роналдо. И на Ромарио.

— Неймар с ними сопоставим?

— Несомненно.

— Когда вы приехали в Россию, многие критиковали «Спартак» за трансфер. Было мнение, что вы здесь будете просто доигрывать. Сейчас вы один из лучших — несмотря на морозы, удары по ногам, снег и прочее. Вопрос простой: зачем вам это надо? Какая мотивация?

— Понимаю, почему так говорили. Критики имели полное право на такое мнение.

До перехода в Россию не играл нормально полтора года. Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» — забиваю голы, борюсь за титулы.