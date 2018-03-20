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22:37 (мск), источник: Sports.kz

«Мы примерно одного уровня». Эксперт сделал неожиданный прогноз на товарищеские матчи сборной Казахстана

Сборная нашей страны в конце первого весеннего месяца проведет две выездные товарищеские под руководством Станимира Стоилова. 23 марта в Будапеште подопечные болгарского специалиста проверят свои силы в игре со сборной Венгрии, а 26-го числа в Фельчуте нашей команде будет противостоять Болгария.

Источник: Sports.kz

О том, как могут сложиться первые игры Казахстана под руководством болгарского специалиста, Sports.kz попробовал узнать у ветерана казахстанского футбола Айдара Кумисбекова.

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— С Венгрией, я думаю, в принципе, по силам удачно сыграть, так как мы примерно одного уровня. Тем более, что, по заявлениям главного тренера, у нас будут играть только сильнейшие футболисты и те, кто уже доказал свое мастерство. Поэтому я считаю, что простой игры здесь не будет, и наши ребята постараются выложиться по максимуму, чтобы показать хороший футбол. Возможно, будет ничейный результат, или чаша весов качнется в нашу сторону. Сборная Болгарии достаточно опытна, уже не раз доказывала свою состоятельность. Возможно, болгары чуть-чуть мастеровитее, чем венгры, поэтому с ними, я думаю, мы будем играть в более оборонительный футбол, а с Венгрией — в более атакующий. Но это уже будет решать главный тренер. С болгарами будет посложнее, однако счет не могу сказать. Шансы, конечно, имеются, поскольку это товарищеские игры, и нет такого накала, но, в любом случае, — это престиж страны. Думаю, нашим ребятам будет приятно не только сыграть, но и победить, — считает специалист.

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