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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виталий Мутко: Бразильцы и в Африке бразильцы. Но мне очень нравится сборная Франции

Вице-премьер — о сборной.

Источник: Спорт-Экспресс

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко во вторник посетил расположение сборной России по футболу, которой предстоят товарищеские матчи с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург). О встрече с командой он рассказал «СЭ».

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— Давно не виделся с ребятами, соскучился, — отметил Мутко. — Мы говорили о подготовке к чемпионату мира. Олимпиада кончилась, начинается этап футбольной сборной. Это очень важный этап. Сказал, что нужно закрепить то, что мы увидели в матче со сборной Испании (встреча в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:3. — Прим. «СЭ»).

— О чем говорили со Станиславом Черчесовым?

— Проверили готовность базы, посмотрели, что еще нужно сделать для тренеров, для футболистов. Общие вопросы.

— На тренировки ходить будете?

— Обязательно. Побываю минимум на одной.

— Обсуждали ли с командой вопрос премиальных?

— Нет. Я спросил, есть ли вопросы. Ребята ответили, что вопросов нет (смеется).

— Кто из наших ближайших соперников сильнее — сборная Бразилии или Франции?

— Бразильцы — они и в Африке бразильцы. Конечно, это очень серьезная команда, особенно когда в строю Неймар.

Но мне очень нравится французская сборная. Она будет одним из фаворитов чемпионата мира.

— Сейчас она сильнее той, которая заняла второе место на Евро-2016?

— Мне кажется, да. Ее ребята еще подросли. (Илья АНДРЕЕВ).

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