Виталий Мутко: Бразильцы и в Африке бразильцы. Но мне очень нравится сборная Франции

— Давно не виделся с ребятами, соскучился, — отметил Мутко. — Мы говорили о подготовке к чемпионату мира. Олимпиада кончилась, начинается этап футбольной сборной. Это очень важный этап. Сказал, что нужно закрепить то, что мы увидели в матче со сборной Испании (встреча в ноябре 2017 года в
— О чем говорили со Станиславом Черчесовым?
— Проверили готовность базы, посмотрели, что еще нужно сделать для тренеров, для футболистов. Общие вопросы.
— На тренировки ходить будете?
— Обязательно. Побываю минимум на одной.
— Обсуждали ли с командой вопрос премиальных?
— Нет. Я спросил, есть ли вопросы. Ребята ответили, что вопросов нет (смеется).
— Кто из наших ближайших соперников сильнее — сборная Бразилии или Франции?
— Бразильцы — они и в Африке бразильцы. Конечно, это очень серьезная команда, особенно когда в строю Неймар.
Но мне очень нравится французская сборная. Она будет одним из фаворитов чемпионата мира.
— Сейчас она сильнее той, которая заняла второе место на Евро-2016?
— Мне кажется, да. Ее ребята еще подросли. (Илья АНДРЕЕВ).