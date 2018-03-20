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20:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Камболов не смог завершить тренировку сборной России из-за спазма мышц бедра

Защитник «Рубина» Руслан Камболов досрочно покинул сегодняшнюю тренировку сборной России из-за спазма мышц бедра, сообщает пресс-служба национальной команды.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, футболист, прихрамывая, ушёл с поля в сопровождении сотрудника медицинского штаба.

«У защитника сборной России Руслана Камболова, досрочно покинувшего сегодняшнюю тренировку, зафиксирован спазм мышц бедра. В настоящее время ведётся динамическое наблюдение», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в «Твиттере».

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Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.

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