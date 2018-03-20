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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Как юный спартаковец Неймара в сборной Бразилии заменял

И неплохо себя проявил. Один мяч Лопатин забил с передачи Мохбалиева, другой — с паса Фирмино.

Источник: Reuters

Сборная Бразилии, которая в пятницу сыграет контрольный матч против сборной России, вчера провела первую тренировку на поле рядом с «Открытие Ареной». Прилетели пентакампионы не в полном составе, поэтому игроков для двусторонки пришлось искать в Москве.

Выбор пал на пятерых футболистов молодёжки «Спартака»: Даниила Петрунина, Максима Калачевского, Тургая Мохбалиева, Максима Сазонова и Даниила Лопатина. Именно они заменили отсутствующих бразильцев. Своими впечатлениями с «Чемпионатом» поделился Даниил Лопатин, сделавший в тренировочном матче дубль.

— По какому критерию выбрали именно вас?
— Если честно, даже не знаю. Зашёл администратор команды и сказал, что мы едем на тренировку сборной Бразилии. Конечно, я сначала подумал: «Что за фигня?». Поверил только после того, как увидел официальное письмо из РФС. Долго не мог осознать, что так действительно может быть.

— Вам пришлось ждать бразильцев?
— Мы приехали заранее, минут 40 ждали. По приезде некоторые бразильцы размялись в тренажёрке, некоторые сразу пошли на поле. После этого позвали и нас.

— Попадание в разминочный квадрат к бразильцам — счастливая случайность?
— Нет, просто Фернандиньо сказал, что им нужен один человек — я сразу побежал к ним. Хотелось посмотреть, что и как. Всё-таки в этом квадрате был ещё и Фирмино! Думал, что вообще выходить не буду, а в итоге провёл в центре примерно столько же времени, что и остальные. Конечно, уровень техники у бразильцев запредельно высокий. Ещё хочу отметить, как они завершают свои атаки: практически каждый удар по воротам — это гол.

— Когда смотрели матчи «Спартака» с «Ливерпулем», уровень Фирмино и Коутиньо казался запредельным?
— Мы смотрели обе встречи с трибун, и я уже тогда думал, что это просто космос. Тренировка подтвердила, что они играют на запредельном уровне. Мне кажется, Коутиньо действительно тянет на 106 миллионов. А Фирмино один забил ножницами, другой — пяткой. Ещё неделю назад и подумать не мог, что потренируюсь с ними.

— Вашим переводчиком во время занятия был Фернандиньо?
— Да. Он до сих пор довольно хорошо говорит по-русски. Хотя, конечно, небольшой акцент есть. Когда только начали играть, спросил у него, как мне перемещаться, что делать. Он мне всё объяснил. Можно сказать, дал установку.

— А Тите этого не сделал?
— Нет, он с нами только поздоровался и поблагодарил в конце тренировки. Никаких особенных установок не было.

— Получается, задач Неймара, на позиции которого вы играли, перед вами не стояло?
— Заменить Неймара вряд ли получилось. Думаю, если бы он присутствовал, был бы совсем космос. Но мне никто из бразильцев не пихал. Наоборот, подбадривали.

— Вы оправдали доверие?
— Да, дважды забил. Один мяч забил с передачи Мохбалиева, другой — с паса Фирмино. Так что, вроде бы, нормально.

— Бразильцы «Спартака» похожи на своих соотечественников из сборной?
— Я с ними не тренировался, только в самолётах общались иногда. Но наши бразильцы повеселее, чем эти! В сборной Бразилии все серьёзные. Я-то думал, что под музыку тренироваться будем, но ничего подобного. Может, перед началом тренировки только немного веселились.

— Сегодня проснулись знаменитым?
— Да, после тренировки много людей стало подписываться в «инстаграме», ставить лайки, писать. Можно сказать, чуть пропиарился.

— Чем завершилась тренировка?
— Подошёл тренер с Фернандиньо в качестве переводчика, поблагодарил. После этого мы пожали руки всей команде и пошли переодеваться.

Даниил Бороздин

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