Луиз Адриану, Фернанду и Витинью. Достойны ли они сборной Бразилии?

Источник: Спорт-Экспресс

Разбираемся, кто из бразильцев, выступающих в российской премьер-лиге, в будущем мог бы получить вызов в национальную команду.

Прошли времена, когда мы с гордостью могли сказать: «В российской премьер-лиге выступают футболисты сборной Бразилии». Последним на сегодня представителем пентакампеонов в нашем чемпионате является бывший полузащитник «Зенита» Жулиану, уехавший в начале сезона в «Фенербахче». А до него из российских клубов в бразильскую сборную вызывались армейцы Вагнер Лав, Дуду и Жо, спартаковцы Алекс и Ромулу, Виллиан из «Анжи», Халк из того же «Зенита»…

Есть ли вероятность, что на чемпионате мира-2018 кто-нибудь из игроков чемпионата России попадет в команду Тите? Претендентов, откровенно говоря, слишком мало. Грозненские Лео Жаба и Раванелли талантливы, но слишком юны. Их партнер по клубу Родолфу, наоборот, слишком стар. Другие футболисты «Ахмата», Исмаэл Силва и Филипе Сампайю, — игроки среднего, добротного уровня, но не более. То же самое можно сказать и про Рикардинью и Андерсона Карвалью из «Тосно».

Спартаковец Педро Роша не привлекался в сборную даже во времена выступлений за «Гремиу», а уж с московской скамейки запасных туда не попасть и подавно. Армеец Мариу Фернандес сменил гражданство на российское и, будем верить, теперь поможет нашей команде на мировом первенстве.

Поэтому из всех бразильцев в чемпионате России можно выделить разве что троих, про которых можно порассуждать относительно сборной Бразилии.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ ДЛЯ АДРИАНУ: В «ШАХТЕРЕ» ИЛИ СЕЙЧАС?

Как это ни удивительно, но даже в лучшие, молодые и самые результативные годы карьеры в «Шахтере» Луиз Адриану толком не был задействован в своей сборной. За пентакампеонов у него набралось лишь четыре матча, и все — товарищеские. Два прошли в ноябре 2014-го, против Турции и Австрии, еще два — в марте 2015-го, с Францией и Чили. Голов нынешний спартаковец не забивал, а потом оказался в «Милане», где у него настал мрачный период.

Кстати, насчет «лучших лет» можно поспорить, ведь сейчас в составе красно-белых форвард переживает вторую молодость. Он действительно очень хорош и сильно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. В «Спартаке» Адриану — не столько бомбардир-завершитель, сколько лидер атаки, работающий на команду и не стремящийся набивать личную статистику. Он оттягивается в глубину поля, принимает там мяч, разгоняет атаки из центрального круга, всегда ищет партнеров, при необходимости пашет на любом из флангов. При этом высочайшее исполнительское мастерство, требуемое в завершающей стадии, никуда от него не делось, матч в Казани это еще раз доказал.

Сейчас Луиз Адриану наряду с Федором Смоловым — самый стабильный и разносторонний форвард в нашем чемпионате.

СПАРТАКОВЕЦ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ

Если бы на дворе стоял 2014-й, то, рискну предположить, место в заявке сборной Бразилии от Луиза Адриану с таким уровнем игры никуда бы не делось. Никто ведь не забыл, какие огромные проблемы с центрфорвардом имелись у пентакампеонов на домашнем чемпионате мира. На острие атаки выходил — страшно вспоминать! — Фред, забивший лишь один гол в шести матчах, да и тот в ворота бедного Камеруна.

А потом, в отборе к российскому футбольному форуму, в центре нападения пробовались Халк (который совсем не форвард-наконечник), Рикарду Оливейра (ему было уже 35, и он только вернулся в чемпионат Бразилии из ОАЭ), Неймар (которому на фланге также куда привычнее) и даже подзабытый Робинью. Получалось все скверно, и в том числе из-за неотлаженной атаки были провалены два подряд Кубка Америки.

Но затем, с сентября 2016-го, у бразильцев появился молодой Габриэл Жезус, Итог: «7+4» по системе «гол+пас» в 10 матчах отборочного турнира ЧМ-2018, и теперь 20-летний форвард «Манчестер Сити» — на 100 процентов основной исполнитель.

Впрочем, рассуждая о перспективах Луиза Адриану, нельзя примерять его только в центр атаки, ведь в «Спартаке» он показал свою универсальность. Но проблема в том, что у бразильцев фланговых форвардов хоть отбавляй. Если расставлять игроков условно, то на позицию левого нападающего претендуют Неймар («ПСЖ») и Дуглас Коста («Ювентус»), справа есть Коутинью («Барселона») и Виллиан («Челси»), а еще нельзя забывать про звезду «Ливерпуля» Роберту Фирмину, который способен на высочайшем уровне отыграть везде.

Мы специально привели названия клубов, чтобы подчеркнуть, что нынешняя атака пентакампеонов насыщена звездами из лучших клубов мира. И место в заявке на чемпионат мира для Луиза Адриану здесь отыщется едва ли. Разве что в случае, если подтвердятся худшие опасения по Неймару, ясность по срокам восстановления от травмы которого еще не наступила. Тогда одна вакансия в нападении может открыться.

Сейчас, например, Тите пригласил в сборную 26-летнего форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, для которого это первый вызов в карьере. Теоретически вместо него мог оказаться спартаковец. Но, во-первых, конкурент играет в более статусном чемпионате Испании, а, во-вторых, он моложе. Да и не факт, что Виллиан Жозе сам попадет в итоговую заявку летом. Просто сейчас так сложились обстоятельства.

Хотя нет сомнений, что именно Луиз Адриану с его уровнем футбола, демонстрируемым на протяжении всего сезона, ближе всех к сборной Бразилии по сравнению с остальными игроками РФПЛ.

ВИТИНЬЮ СЛИШКОМ СЫРОЙ

Армейский бразилец в интервью не раз говорил, что мечтает получить вызов в сборную благодаря хорошей игре за ЦСКА, но на сегодняшний день от осуществления своего желания он очень далек. Даже если бы конкуренция в национальной команде оказалась в два раза ниже, а все звезды одновременно получили травмы, его вряд ли бы призвали защищать честь родины.

Главная причина в том, что при всех своих талантах Витинью никак не может сформироваться как футболист. У него расплывчатые позиции и функции на поле, постоянно меняющийся стиль игры, хромающая дисциплина, отсутствие хладнокровия. Когда бразилец приезжал в ЦСКА, он казался техничным юношей, стремящемся ворваться на дриблинге в штрафную. Сейчас Витинью вдруг начал вместо поиска тонких ходов лупить по воротам из любой позиции. Посмотрите, например, на его статистику ударов и процент точности по сравнению с нападающими своей сборной.

Даже в армейской команде бразилец периодически теряет место в основе — это можно расценивать как знак отсутствия прогресса. Пока Витинью проигрывает в мастерстве и уровне футбола как действующим футболистам пентакампеонов, так и представителям ближайшего резерва.

ФЕРНАНДУ ХОРОШ ДЛЯ РОССИИ, НО НЕ ДЛЯ ПЕНТАКАМПЕОНОВ

За сборную Бразилии опорник красно-белых провел восемь матчей в 2012—2013 годах и даже стал бронзовым призером домашнего Кубка конфедераций. Сегодня мы часто восхищаемся его игрой, называем сердцем спартаковского футбола, отмечаем великолепное видение поля, мастерские передачи, классные удары со штрафных. Структура игры команды уже второй сезон завязана на Фернанду, и когда его нет на поле, как правило, резко ухудшается качество выхода из обороны и снижается количество подборов.

Для России Фернанду — безусловная звезда.

Но помимо всех своих преимуществ, у бразильца есть и явные недостатки: невысокая скорость, сильная зависимость уровня игры от физической формы и веса, невеликий атлетизм. Он ощутимо проигрывает в мобильности и разрушительных способностях лучшим опорникам мира. Да и вообще Фернанду — не опорник, а глубинный плеймейкер, рядом с которым всегда должен находиться работоспособный партнер. И хорош латиноамериканец только тогда, когда вся игра идет через него.

В футболе сборной Бразилии скорость и направление атак зачастую регулируют опускающиеся вглубь фланговые нападающие — Коутинью или Неймар. В центре полузащиты при расстановке 4−3−3 помогают Паулинью («Барселона») и Ренату Аугусту («Бэйцзин Гоань»), которые и мощнее, и мобильнее Фернанду. Позицию нижнего, «подчищающего», хавбека, как правило, занимает основной опорник «Реала» — Каземиру, а еще есть всегда возможность отправить туда ведущего полузащитника «Манчестер Сити» Фернандинью.

Фернанду, даже находящемуся в идеальных кондициях, здесь попросту некуда приземлиться. Да и его стиль игры в сборной Бразилии попросту не будет востребован.