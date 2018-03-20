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19:19 (мск), источник: Советский спорт

Сборная Бразилии привезла в Москву суперзвезд и солнце

Репортаж с тренировки пятикратных чемпионов мира.

Источник: Советский спорт

Южноамериканцы никогда не славились пунктуальностью и излишне серьезным отношением к делу, что они в очередной раз и подтвердили, выйдя на обе тренировки в Москве, которые были открыты для прессы, с опозданием. Впрочем, и «правило 20 минут» (ровно столько времени по регламенту ФИФА сборные обязаны предоставить СМИ) они не особо соблюдают, поэтому у отечественных журналистов было достаточно времени, чтобы разглядеть бразильских суперзвезд Виллиана и Марсело, Фернандиньо и Коутиньо, Каземиро и Фирмино в непосредственной близости.

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В первой тренировке не принимали участие девять человек, прилетевшие в Москву на день позже партнеров, и тренеру Тите даже пришлось обращаться к спартаковцам (Бразилия тренируется на резервном поле «Открытие Арены») с просьбой предоставить пятерых футболистов. Она, конечно, была удовлетворена, и пять игроков молодежной команды красно-белых получили абсолютно эксклюзивный опыт и незабываемые впечатления на всю жизнь.

На следующий день кадровых проблем у Тите уже не было, поскольку припозднившиеся футболисты вышли вместе со всеми под теплое весеннее солнце, которое, видимо, привезли с собой — в столице +4 °C на градуснике и ясная погода второй день подряд. Привычная обстановка расслабила южноамериканцев, и они, разбившись на две группы, в хорошем настроении с шутками и смехом провели разминку, которая представляла собой игру в квадрат в одно касание и небольшую пробежку. Отдельно работали вратари Алиссон, Эдерсон и Нето.

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После занятий стало известно, что у полузащитника Алекса Сандро проблемы с ногой. Он испытывает мышечный дискомфорт и проходит обследование на предмет возможности участия в дальнейшей подготовке национальной команды к матчам против России (23 марта) и Германией (27 марта).

После тренировки все футболисты организованно на автобусе отправились в знаменитую фешенебельную гостиницу «Рэдиссон Ройал» (бывшая гостиница Украина), где остановились до матча. Утром в гости к соотечественникам приезжал вратарь сборной России Маринато Гилерме, который из-за травмы он не играет с 4 марта, и поэтому не получил вызов на матчи против Бразилии и Франции. Он пообщался со старыми знакомыми и сфотографировался с Фернандиньо и Нето, о чем немедленно сообщил в инстаграм. Интересно, а за кого в «Лужниках» будет болеть вратарь «Локомотива»?

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Артем Зибрак

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