Сборная Бразилии привезла в Москву суперзвезд и солнце

Источник: Советский спорт

Южноамериканцы никогда не славились пунктуальностью и излишне серьезным отношением к делу, что они в очередной раз и подтвердили, выйдя на обе тренировки в Москве, которые были открыты для прессы, с опозданием. Впрочем, и «правило 20 минут» (ровно столько времени по регламенту ФИФА сборные обязаны предоставить СМИ) они не особо соблюдают, поэтому у отечественных журналистов было достаточно времени, чтобы разглядеть бразильских суперзвезд Виллиана и Марсело, Фернандиньо и Коутиньо, Каземиро и Фирмино в непосредственной близости.

В первой тренировке не принимали участие девять человек, прилетевшие в Москву на день позже партнеров, и тренеру Тите даже пришлось обращаться к спартаковцам (Бразилия тренируется на резервном поле «Открытие Арены») с просьбой предоставить пятерых футболистов. Она, конечно, была удовлетворена, и пять игроков молодежной команды красно-белых получили абсолютно эксклюзивный опыт и незабываемые впечатления на всю жизнь.

На следующий день кадровых проблем у Тите уже не было, поскольку припозднившиеся футболисты вышли вместе со всеми под теплое весеннее солнце, которое, видимо, привезли с собой — в столице +4 °C на градуснике и ясная погода второй день подряд. Привычная обстановка расслабила южноамериканцев, и они, разбившись на две группы, в хорошем настроении с шутками и смехом провели разминку, которая представляла собой игру в квадрат в одно касание и небольшую пробежку. Отдельно работали вратари Алиссон, Эдерсон и Нето.

После занятий стало известно, что у полузащитника Алекса Сандро проблемы с ногой. Он испытывает мышечный дискомфорт и проходит обследование на предмет возможности участия в дальнейшей подготовке национальной команды к матчам против России (23 марта) и Германией (27 марта).

После тренировки все футболисты организованно на автобусе отправились в знаменитую фешенебельную гостиницу «Рэдиссон Ройал» (бывшая гостиница Украина), где остановились до матча. Утром в гости к соотечественникам приезжал вратарь сборной России Маринато Гилерме, который из-за травмы он не играет с 4 марта, и поэтому не получил вызов на матчи против Бразилии и Франции. Он пообщался со старыми знакомыми и сфотографировался с Фернандиньо и Нето, о чем немедленно сообщил в инстаграм. Интересно, а за кого в «Лужниках» будет болеть вратарь «Локомотива»?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgiRc9llhc4/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgiRc9llhc4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Sempre bom rever vocês meus guerreiros!! Resenha boa demais!! Всегда приятно видеть вас ?? Udachi!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marinatog1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Marinato Guilherme</a> (@marinatog1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-20T06:47:32+00:00">19 Мар 2018 в 11:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.