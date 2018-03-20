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Мутко и Алаев навестили сборную России по футболу в Новогорске
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Национальная команда в воскресенье начала тренировочный сбор в Новогорске. Россияне готовятся к контрольным матчам с соперниками из Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).
«Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко побывал в расположении сборной России в Новогорске и пообщался с игроками и тренерским штабом», — говорится в сообщении.