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18:54 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко и Алаев навестили сборную России по футболу в Новогорске

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев приехали в Новогорск к сборной России по футболу, сообщается в микроблоге национальной команды в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Национальная команда в воскресенье начала тренировочный сбор в Новогорске. Россияне готовятся к контрольным матчам с соперниками из Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

«Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко побывал в расположении сборной России в Новогорске и пообщался с игроками и тренерским штабом», — говорится в сообщении.

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