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17:41 (мск), источник: ТАСС

Технологи делают все, чтобы поле «Лужников» было в хорошем состоянии к игре с бразильцами

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сотрудники московского стадиона «Лужники» делают все возможное, чтобы газон подошел в хорошем состоянии к футбольному товарищескому матчу между сборными России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе арены.

Матч между сборными России и Бразилии пройдет 23 марта на Большой спортивной арене (БСА) «Лужники». После зимнего перерыва в чемпионате России на ряде стадионов возникли проблемы с натуральными газонами, были жалобы на поля на «Казань-Арене», стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, «СКБ- Банк Арене» в Екатеринбурге и на других стадионах.

«После проведения товарищеского матча Россия — Аргентина на поле БСА был проведен ряд восстановительных агротехнических работ — ремонт повреждений газона, подсев семян, аэрация. Далее в соответствии с планом и с учетом необходимой готовности поля БСА к играм чемпионата мира по футболу 2018 года начали проводиться работы, направленные на поддержание натурального газона в нужных кондициях в зимний период, для обеспечения готовности поля для товарищеского матча с участием сборной России 23 марта», — рассказали в пресс-службе «Лужников».

«При выполнении работ были задействованы следующие инженерные системы поля: системы подогрева, полива, дренажа, подпочвенной аэрации, подсветки поля — фитолампы, использовались специальные покрывала, защищающие натуральный газон от порчи при низких температурах и обильном выпадении снега. Вместе с этим регулярно проводились работы по аэрации почвы и стрижке газона, внесению удобрений и песка, по дополнительному подсеву согласованной смесью семян мятлика и райграса», — сообщили в пресс-службе.

«Для контроля за процессами роста и оценки соответствия необходимым критериям и правильности проведения работ на поле регулярно проводились и проводятся замеры различных показателей, такие как ровность, твердость поверхности, скорость инфильтрации воды, контроль за составом травосмеси и глубиной проникновения корневого слоя, температура корнеобитаемого слоя, влажность и так далее. Технологи делали все от них зависящее, чтобы поле подошло к матчу в хорошем состоянии, несмотря на затянувшуюся весну. Газон сейчас зеленый и ровный», — подчеркнули в пресс-службе стадиона.

Дополнительная навигация на территории стадиона

«Лужники» открылись после реконструкции 11 ноября прошлого года товарищеским матчем между сборными России и Аргентины (0:1). Эта игра стала единственной на арене на данный момент и запомнилась в том числе долгой эвакуацией зрителей после окончания встречи — многие болельщики около полутора часов покидали территорию арены.

«Стадион готов, на нем уже был проведен матч Россия — Аргентина. Единственное, мы добавили дополнительную навигацию на территории арены — появились дополнительные указатели к секторам стадиона, схемы с секторами, транспортные навигационные схемы, также усилили навигацию у центрального контрольно-пропускного комплекса, увеличили количество сотрудников контрольно-распределительной службы. На подходе к стадиону город также к матчу добавил указательные стенды», — отметили в пресс-службе стадиона.

Стадион «Лужники» вмещает более 80 тысяч зрителей, однако на товарищеском матче сборных России и Бразилии ожидается около 60 тысяч посетителей. Матч начнется в 19:00 мск, вход на территорию стадиона будет открыт за три часа до начала встречи.

С 14 июня по 15 июля арена примет игры чемпионата мира 2018 года, в том числе матч открытия Россия — Саудовская Аравия и финал.

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