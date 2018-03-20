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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Снесу, конечно!» Дуглас Коста и Каземиро — о сборной Бразилии

Каземиро и Дуглас Коста — о матче со сборной России и о грядущем чемпионате мира.

Источник: Reuters

Сборная Бразилии практически в полном составе готовится к матчу в «Лужниках» против команды Черчесова. По-прежнему отсутствует травмированный Неймар. А ещё у Алекса Сандро проблемы с мышцами правой ноги. В остальном все на месте: Коутиньо, Марсело, Дани Алвес и все остальные звезды.

Сразу после занятия прошла пресс-конференция на «Открытие Арене». С журналистами пообщались полузащитники Каземиро и Дуглас Коста. Любопытно, что они сыграют друг против друга в Лиги чемпионов за «Реал» и «Ювентус» соотвественно. Первым на вопросы ответил Дуглас Коста.

— Тите сказал, что ещё не определился с заявкой на ЧМ-2018. Насколько это для вас важно?
— Я рад, что вернулся в сборную. И, конечно, верю в успех. Для нас все тренировки — возможность проявить себя и попасть на ЧМ-2018.

— Каково заниматься при таком холоде?
— Мне было комфортно. Нужно прочувствовать климат перед ЧМ-2018 и тренироваться несмотря ни на что.

— Похоже, что именно вы замените травмированного Неймара.
— Мне это не известно. С Тите не общался на этот счёт. У нас много известных футболистов, которые способны сыграть в атаке. Хотя без Неймара тяжело.

— Как влияет на команду его отсутствие?
— Он важный человек для нас, но пока его нет появился шанс у других. Эти товарищеские матчи станут тестом для всех нас.

— Что для вас значит чемпионат мира?
— Мечта! Биться на мундиале за страну — это честь. Я делаю всё для этого. Моя игра в «Ювентусе» нацелена в том числе на выступление на ЧМ-2018.

— Вы лишь один раз за последнее время играли в основе сборной — против Австралии. Насколько важно теперь снова появиться с первых минут?
— Безусловно, я хочу играть! При этом уважаю всех партнёров. Понимаю, что у нас коллектив очень сильный.

— Рядом с вами сидит будущий соперник по Лиге чемпионов. Говорили с ним на эту тему?
— Нет, мы приехали в Россию тренироваться и играть, а не обсуждать противостояние «Реала» и «Ювентуса».

Затем на вопросы журналистов ответил опорный полузащитник Каземиро. Его также начали спрашивать про Лигу чемпионов.

 — Представьте: ¼ Лиги чемпионов, 85-я минута, Дуглас убегает от вас по флангу. Что вы сделаете: снесёте соперника в подкате или побережёте перед ЧМ-2018?
— Снесу, конечно! Но вообще мы сейчас о Лиге чемпионов вообще не думаем. У нас два важных товарищеских матчах.

— Как вы отнеслись к шутке Тите: «Надеюсь игроки сборной не выйдут в финал Лиги чемпионов и во время приедут на сбор перед ЧМ-2018»?
— Я этих слов от него не слышал. Само собой, я хотел бы попасть в финал Лиги чемпионов и выиграть его. Хотя кто-то из нас с Дугласом Костой точно не сможет этого сделать в этом году.

— Как это — играть без Неймара?
— У нас есть игроки классного уровня, хотя отсутствие Неймара скажется на любой команде. Он — великий игрок. Мы приехали, чтобы почувствовать атмосферу в России. Увидеть, как здесь любят футбол. Сейчас идёт борьба за попадание в состав нашей сборной. Есть те, кто гарантировал себе попадание в заявку на турнир, но место в стартовом составе не гарантировано никому.

— С мячом ЧМ-2018 поработали впервые?
— Я не думаю, что это имеет какое-то значение. Да, мячи могут немного отличаться, но хороший игрок прикоснувшись к нему два-три раза уже понимает, как с ним обращаться.

— Вызов нападающего Виллиана Жозе был неожиданным для многих. Вы его знаете по «Сан-Пауло» и по чемпионату Испании. Чем этот нападающий выделяется?
— Сколько я смотрю матчи «Реала Сосьедад» — он всегда хорош. Я знаю, что он сильный футболист. Для кого-то вызов был неожиданностью? Точно не для меня.

— Обычно футболисты не выделяют никого из соперников. И всё же, кого вы знаете из сборной России?
— Вы правы, игроки стараются не выделить никого. Знаю, что у россиян сильная сборная, боевая команда.

— Что вообще знаете о России?
По-русски могу сказать: «Водка, борщ» (эти два слова Каземиро произнес по-русски. — Прим. «Чемпионат»). Вообще культура России мне не очень хорошо знакома, если честно.

— Есть ли сейчас команды сильнее сборной Бразилии?
— Аргентина, Германия, Испания, Бельгия — классные команды. У них есть победные традиции. Возможно они сильнее, но в футболе нет фаворитов. Нужно выходить и побеждать.

— В пятницу вы играете в «Лужниках» — там же пройдет финал ЧМ-2018.
— Мы все мечтаем вернуться на эту арену. Для нас это возможность загадать желание.

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