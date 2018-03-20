«Снесу, конечно!» Дуглас Коста и Каземиро — о сборной Бразилии
Каземиро и Дуглас Коста — о матче со сборной России и о грядущем чемпионате мира.
Каземиро и Дуглас Коста — о матче со сборной России и о грядущем чемпионате мира.
Сборная Бразилии практически в полном составе готовится к матчу в «Лужниках» против команды Черчесова.
Сразу после занятия прошла
— Тите сказал, что ещё не определился с заявкой на ЧМ-2018. Насколько это для вас важно?
— Я рад, что вернулся в сборную. И, конечно, верю в успех. Для нас все тренировки — возможность проявить себя и попасть на ЧМ-2018.
— Каково заниматься при таком холоде?
— Мне было комфортно. Нужно прочувствовать климат перед ЧМ-2018 и тренироваться несмотря ни на что.
— Похоже, что именно вы замените травмированного Неймара.
— Мне это не известно. С Тите не общался на этот счёт. У нас много известных футболистов, которые способны сыграть в атаке. Хотя без Неймара тяжело.
— Как влияет на команду его отсутствие?
— Он важный человек для нас, но пока его нет появился шанс у других. Эти товарищеские матчи станут тестом для всех нас.
— Что для вас значит чемпионат мира?
— Мечта! Биться на мундиале за страну — это честь. Я делаю всё для этого. Моя игра в «Ювентусе» нацелена в том числе на выступление на ЧМ-2018.
— Вы лишь один раз за последнее время играли в основе сборной — против Австралии. Насколько важно теперь снова появиться с первых минут?
— Безусловно, я хочу играть! При этом уважаю всех партнёров. Понимаю, что у нас коллектив очень сильный.
— Рядом с вами сидит будущий соперник по Лиге чемпионов. Говорили с ним на эту тему?
— Нет, мы приехали в Россию тренироваться и играть, а не обсуждать противостояние «Реала» и «Ювентуса».
Затем на вопросы журналистов ответил опорный полузащитник Каземиро. Его также начали спрашивать про Лигу чемпионов.
— Представьте: ¼ Лиги чемпионов, 85-я минута, Дуглас убегает от вас по флангу. Что вы сделаете: снесёте соперника в подкате или побережёте перед ЧМ-2018?
— Снесу, конечно! Но вообще мы сейчас о Лиге чемпионов вообще не думаем. У нас два важных товарищеских матчах.
— Как вы отнеслись к шутке Тите: «Надеюсь игроки сборной не выйдут в финал Лиги чемпионов и во время приедут на сбор перед ЧМ-2018»?
— Я этих слов от него не слышал. Само собой, я хотел бы попасть в финал Лиги чемпионов и выиграть его. Хотя
— Как это — играть без Неймара?
— У нас есть игроки классного уровня, хотя отсутствие Неймара скажется на любой команде. Он — великий игрок. Мы приехали, чтобы почувствовать атмосферу в России. Увидеть, как здесь любят футбол. Сейчас идёт борьба за попадание в состав нашей сборной. Есть те, кто гарантировал себе попадание в заявку на турнир, но место в стартовом составе не гарантировано никому.
— С мячом ЧМ-2018 поработали впервые?
— Я не думаю, что это имеет
— Вызов нападающего Виллиана Жозе был неожиданным для многих. Вы его знаете по «Сан-Пауло» и по чемпионату Испании. Чем этот нападающий выделяется?
— Сколько я смотрю матчи «Реала Сосьедад» — он всегда хорош. Я знаю, что он сильный футболист. Для
— Обычно футболисты не выделяют никого из соперников. И всё же, кого вы знаете из сборной России?
— Вы правы, игроки стараются не выделить никого. Знаю, что у россиян сильная сборная, боевая команда.
— Что вообще знаете о России?
—
— Есть ли сейчас команды сильнее сборной Бразилии?
— Аргентина, Германия, Испания, Бельгия — классные команды. У них есть победные традиции. Возможно они сильнее, но в футболе нет фаворитов. Нужно выходить и побеждать.
— В пятницу вы играете в «Лужниках» — там же пройдет финал ЧМ-2018.
— Мы все мечтаем вернуться на эту арену. Для нас это возможность загадать желание.