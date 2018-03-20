Футболист сборной Бразилии Алекс Сандро не сыграет в матче с Россией из-за травмы

Источник: AP 2018

Во вторник защитник «Ювентуса» из-за мышечной травмы пропустил тренировку пентакампеонов, которая прошла на тренировочном поле рядом со стадионом московского «Спартака».

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Из-за повреждения Алекс Сандро пропустит матч с командой России, который состоится в пятницу в Москве, а также не сыграет 27 марта во встрече со сборной Германии.