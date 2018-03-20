Футболист сборной Бразилии Алекс Сандро не сыграет в матче с Россией из-за травмы
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Защитник сборной Бразилии по футболу Алекс Сандро не сыграет в ближайших товарищеских матчах с командами России и Германии
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Защитник сборной Бразилии по футболу Алекс Сандро не сыграет в ближайших товарищеских матчах с командами России и Германии
Во вторник защитник «Ювентуса»
Вместо Алекса Сандро в сборную Бразилии на матчи с командами России и Германии вызван защитник донецкого «Шахтера» Исмаили. Он станет третьим игроком «горняков» в нынешнем составе пентакампеонов, в сборной Бразилии уже находятся его одноклубники Фред и Тайсон.