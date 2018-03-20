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16:29 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист сборной Бразилии Алекс Сандро не сыграет в матче с Россией из-за травмы

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Защитник сборной Бразилии по футболу Алекс Сандро не сыграет в ближайших товарищеских матчах с командами России и Германии из-за травмы, сообщает Globoesporte.

Источник: AP 2018

Во вторник защитник «Ювентуса» из-за мышечной травмы пропустил тренировку пентакампеонов, которая прошла на тренировочном поле рядом со стадионом московского «Спартака».

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Из-за повреждения Алекс Сандро пропустит матч с командой России, который состоится в пятницу в Москве, а также не сыграет 27 марта во встрече со сборной Германии.

Вместо Алекса Сандро в сборную Бразилии на матчи с командами России и Германии вызван защитник донецкого «Шахтера» Исмаили. Он станет третьим игроком «горняков» в нынешнем составе пентакампеонов, в сборной Бразилии уже находятся его одноклубники Фред и Тайсон.

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