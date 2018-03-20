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16:14 (мск), источник: Р-Спорт

Минус один? Камболов не завершил тренировку при подготовке к игре с командой Бразилии

ХИМКИ (Московская область), 20 мар — РИА Новости. Российские футболисты во вторник провели очередную тренировку на «Арене Химки» в рамках сбора перед контрольными матчами с командами Бразилии и Франции, занятие досрочно завершил полузащитник казанского «Рубина» Руслан Камболов.

Источник: РИА "Новости"

Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник.

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Черышев провел первую тренировку

В понедельник вечером состав национальной команды пополнил полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев. К началу сбора в воскресенье он не успевал из-за занятости в клубе — 18 марта команда из провинции Кастельон проводила встречу 29-го тура Примеры с мадридским «Атлетико» и победила — 2:1. Сам Черышев на поле в этой игре не появился. А вот во вторник в составе сборной на «Арене Химки» работал без всяких ограничений.

«После травмы чувствую себя хорошо. Сегодня провел в общей группе полную тренировку. Мы уже немножко поработали над тактикой, но об этом говорить прессе не надо. Я пока вливаюсь в коллектив. Приняли меня хорошо, я долго не приезжал в сборную и рад, что сейчас появилась эта возможность. Постараюсь помочь, чем могу», — рассказал Черышев журналистам.

Также игрок добавил, что еще не говорил с главным тренером Станиславом Черчесовым о своей роли в национальной команде.

«Я готов играть там, где скажут. Конечно, позиция слева для меня родная, но и в нападении я тоже постоянно играю», — отметил он.

В последний раз на поле в составе сборной России Черышев выходил достаточно давно — в матче против хорватов 17 ноября 2015 года.

«Для меня это очень важный сбор с точки зрения попадания на чемпионат мира, но есть еще три месяца, за которые я должен показать себя хорошо в Испании. Предстоит много работы. Холодные температуры не пугают. Сегодня солнце выглянуло, было комфортно. Тем более надо привыкать играть при любых обстоятельствах», — сказал игрок «Вильярреала».

По мнению полузащитника, обе игры — и с бразильцами в Москве, и с французами в Санкт-Петербурге — будут тяжелыми, и на них нужно серьезно настраиваться.

«Бразилия сейчас очень сильна, посмотрим на Францию. Давно не следил за ними. В Испании об этих матчах пишут, что это хорошая проверка для сборной России перед чемпионатом мира», — подчеркнул полузащитник.

Для российской команды текущий сбор — первый в календарном году. До этого момента болельщики видели сборную в деле в ноябре 2017 года — в контрольных встречах с аргентинцами (поражение 0:1) и испанцами (3:3).

«После 3:3 с испанцами всем понравилась игра нашей сборной и особенно Федора Смолова. Были хорошие отзывы про команду. Мы всегда должны играть на победу, тем более перед чемпионатом мира. С такой публикой мы просто обязаны показать хороший футбол», — отметил Черышев.

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Камболов тренировку завершил досрочно

Еще до начала текущего сбора было известно, что национальная команда как минимум сейчас, а возможно и на чемпионате мира, не сможет рассчитывать на нескольких игроков — защитников московского «Спартака» Георгия Джикию и столичного ЦСКА Виктора Васина. Оба выбыли из строя из-за одной и той же травмы — крестообразных связок. А непосредственно накануне сбора аналогичное повреждение в матче Лиги Европы получил и нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре).

Во вторник же тренировку на «Арене Химки» не смог завершить полузащитник Руслан Камболов, который был вызван в сборную только в воскресенье, после того, как стал известен характер повреждения Кокорина. По ходу занятия полузащитник, прихрамывая, ушел в подтрибунное помещение в сопровождении врача, после чего и вовсе покинул арену, направившись в автобус. При этом у футболиста был приложен лед к левой ягодице.

Однако Денис Черышев выразил уверенность, что сборная России располагает достаточным количеством квалифицированных игроков, которые способны заменить травмированных.

«Проблем нет, мы должны быть спокойны», — сказал он.

Разделяет мнение полузащитника и игрок обороны российской сборной Владимир Гранат.

«После травм Виктора Васина и Георгия Джикии давление пока не ощущается. С тактической точки зрения ничего не изменилось, мне привычно играть в три защитника. Никаких проблем нет», — сказал он.

Тем не менее, во вторник без позитивных новостей все-таки не обошлось. Так, Алан Дзагоев, пропустивший общую тренировку в понедельник, сегодня уже занимался в общей группе.

А вот имеющие небольшие повреждения хавбеки Далер Кузяев и Владислав Игнатьев по-прежнему работают индивидуально.

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