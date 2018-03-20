Черышев: Давно ждал вызова в сборную России
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев признался, что давно ждал вызова в сборную России по футболу.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев признался, что давно ждал вызова в сборную России по футболу.
Национальная команда в воскресенье начала тренировочный сбор в Новогорске. В тот же день главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что 27-летний Черышев присоединится к команде в понедельник, что и произошло. Последний раз игрок появлялся на поле в составе сборной 17 ноября 2015 года в контрольном матче с командой Хорватии.
«Я не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал, давно ждал этого. Очень рад, что здесь», — сказал Черышев в видеоинтервью, которое было опубликовано в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.
Ранее в понедельник врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что Черышев будет тренироваться в общей группе.
«Я тренировался на этой неделе в общей группе уже с командой (“Вильярреалом”), так что я думаю, я буду готов тренироваться и со сборной», — заявил полузащитник.
Российская команда в ближайшей перспективе проведет два товарищеских матча — против сборных Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).