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01:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Черышев: Соскучился по сборной России и готов тренироваться

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев рассказал о своём самочувствии и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой. Последний раз российский игрок выступал за национальную сборную в ноябре 2015 года.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал. Давно ждал этого.

Что касается самочувствия, тренировался на этой неделе уже в общей группе. Так что, думаю, буду готов к тренировкам со сборной.

Очень соскучился по Новогорску, по команде. С ребятами ещё не успел увидеться, но очень хочется, — сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной России.

В нынешнем сезоне Черышев провёл 25 игр, забил три мяча и отдал две голевые передачи во всех турнирах.

Сборная России продолжит подготовку к товарищеским встречам в Новогорске 20 марта. Матч с Бразилией состоится в Москве 23 марта, с Францией — в Санкт-Петербурге 27 марта.

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