Денис Черышев: Соскучился по сборной России и готов тренироваться

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал. Давно ждал этого.

Что касается самочувствия, тренировался на этой неделе уже в общей группе. Так что, думаю, буду готов к тренировкам со сборной.

Очень соскучился по Новогорску, по команде. С ребятами ещё не успел увидеться, но очень хочется, — сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной России.

В нынешнем сезоне Черышев провёл 25 игр, забил три мяча и отдал две голевые передачи во всех турнирах.