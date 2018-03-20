Денис Черышев: Соскучился по сборной России и готов тренироваться

«Конечно, не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал. Давно ждал этого.
Что касается самочувствия, тренировался на этой неделе уже в общей группе. Так что, думаю, буду готов к тренировкам со сборной.
Очень соскучился по Новогорску, по команде. С ребятами ещё не успел увидеться, но очень хочется, — сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной России.
В нынешнем сезоне Черышев провёл 25 игр, забил три мяча и отдал две голевые передачи во всех турнирах.
Сборная России продолжит подготовку к товарищеским встречам в Новогорске 20 марта. Матч с Бразилией состоится в Москве 23 марта, с Францией — в Санкт-Петербурге 27 марта.