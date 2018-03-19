Футболист «Зенита» Иванович утратил статус капитана сборной Сербии

О смене капитана сербской команды было объявлено в понедельник на пресс-конференции с участием Крстаича, Коларова, а также футболиста «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича, который стал вице-капитаном сборной.

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«Я с удовольствием представляю капитана команды Александра Коларова и его заместителя Неманью Матича, которым предстоит повести команду вперед в предстоящий период. У Коларова и Матича есть качества и силы, которые позволяют им продолжать борьбу, когда Иванович завершит карьеру. Что касается Ивановича, то я уверен, что он был и остается частью нашей команды, он много дал сборной, и Сербия также много дала ему в ответ», — заявил Крстаич на пресс-конференции.

«У нас нет никаких недомолвок, мы разговаривали с ним, но это внутренние дела команды, которые мы решаем в раздевалке. Я общался с ним открыто, и здесь нет никаких личных вещей, все абсолютно нормально», — добавил тренер.