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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ему доверяет Коллина: кто будет судить Россию и Бразилию

Известный российский арбитр, а ныне член судейского комитета УЕФА Николай ЛЕВНИКОВ в интервью «СЭ» рассказал о 38-летнем белорусе Алексее Кульбакове, назначенном главным судьей на товарищеский матч Россия — Бразилия в Москве.

Источник: AFP 2018

— Кульбаков — один из тех арбитров, который долго запрягал, — начал Левников. — Судейскую карьеру начал в 16 лет (затем окончил факультет экономики и управления в родном Гомеле. — Прим. «СЭ»), а к середине 2000-х стал одним из сильнейших и надежнейших специалистов Белоруссии, к тому же был молод и хорошо знал английский язык.

— Как Кульбаков начал свой путь в Европе?

— Белорусу повезло. В 2005 году Алексей был включен в программу «Таланты и наставники», которая на тот момент лишь второй сезон действовала тогда в УЕФА. Одновременно ее участником стал российский арбитр Алексей Николаев. Долгое время они вместе прогрессировали и стали получать ответственные игры. Знание языка, молодость и более профессиональное отношение белорусского коллеги позволило на более длительное время остаться в числе судей топ-уровня. Пьерлуиджи Коллина (глава судейского комитета ФИФА и УЕФА. — «Прим. «СЭ») и представители СК УЕФА доверяют Алексею и назначают его на ответственные матчи еврокубков и отборочные матчи чемпионатов мира (2010, 2014, 2018) и Европы (2008, 2012, 2016).

— Какие аспекты помогли ему успешно проявить себя на европейской арене?

— Хорошая физическая подготовка и отличная коммуникабельность. На старте ему помогло прекрасное знание английского языка. Кульбаков — очень образованный и думающий человек. В Белоруссии у него есть свое дело, к тому же он помогает развитию республиканской федерации футбола. Считаю Кульбакова продолжателем традиций знаменитого белорусского судьи Вадима Жука.

Алексей КУЛЬБАКОВ регулярно судит в Европе | Источник: AFP 2018

— Каковы его сильные и слабые стороны на поле?

— О слабых говорить неудобно. Сильные — он пунктуален, строг по отношению к проявлениям недисциплинированного поведения, может разобраться в сложных единоборствах и благодаря коммуникабельности хорошо управляет игрой, а также четко следует инструкциям судейского комитета УЕФА. Помнится, был у него инспектором и смотрел за его работой в матчах еврокубков и чемпионата Белоруссии. Претензий к его решениям у меня не возникло.

— До четвертьфиналов евротурниров этот арбитр категории ФИФА и первой группы УЕФА пока не дорос?

— Если арбитр нормально отработал матч Лиги чемпионов или Лиги Европы, то получает назначение на следующую стадию. Кульбаков в последнее время добирался до 1/8, а на дальнейшие раунды назначают только представителей элитной группы, куда с постсоветского пространства входит только Сергей Карасев. В следующем эшелоне — Кульбаков, Безбородов, и представители Литвы, Латвии и Азербайджана.

— Кульбаков обслуживал товарищескую игру с румынами в Грозном. Встреча с Бразилией — новая ступень в его карьере?

— Назначение на матч Россия — Бразилия показывает его серьезный уровень. Считаю, что Алексей входит в топ-30 лучших судей УЕФА.

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