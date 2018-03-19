Гладилин: Травма Кокорина не станет трагедией для сборной России
ТАСС, 19 марта. Травма нападающего
ТАСС, 19 марта. Травма нападающего
Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4−5 месяцев,
«Травма такого хорошего нападающего, как Кокорин, который находится в расцвете сил, — это потеря для любой сборной, но не трагедия. Против команд уровня Франции и Бразилии можно играть и в одного нападающего, у нас такой есть — Федор Смолов», — сказал Гладилин.
Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники», встреча с французами состоится 27 марта на арене «Санкт-Петербург».