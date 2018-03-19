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22:43 (мск), источник: ТАСС

Гладилин: Травма Кокорина не станет трагедией для сборной России

ТАСС, 19 марта. Травма нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина не будет трагедией для сборной России по футболу. Такое мнение высказал бывший игрок московского «Спартака», бывший тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин, слова которого приводит «Газета.Ru».

Источник: РИА "Новости"

Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4−5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

«Травма такого хорошего нападающего, как Кокорин, который находится в расцвете сил, — это потеря для любой сборной, но не трагедия. Против команд уровня Франции и Бразилии можно играть и в одного нападающего, у нас такой есть — Федор Смолов», — сказал Гладилин.

Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники», встреча с французами состоится 27 марта на арене «Санкт-Петербург».

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