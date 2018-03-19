Сергей Балахнин: Против французов и бразильцев нужно играть на победу

«Играть на победу надо всегда — это вещь однозначная. Что касается наигрывания связей, то это обязательно будет проводиться тренерским штабом — от этого никуда не деться. Естественно, наставники будут пробовать какие-то новые сочетания, потому что у футболистов сборной, к сожалению, много травм. Так что будет много обновлений, но я бы не назвал их экспериментами — это, скорее, обстоятельства. Жизнь заставляет.