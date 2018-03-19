Сергей Балахнин: Против французов и бразильцев нужно играть на победу
Сергей Балахнин считает, что сборной России нужно преследовать максимальные цели в контрольных играх с бразильцами и французами.
Сергей Балахнин считает, что сборной России нужно преследовать максимальные цели в контрольных играх с бразильцами и французами.
«Играть на победу надо всегда — это вещь однозначная. Что касается наигрывания связей, то это обязательно будет проводиться тренерским штабом — от этого никуда не деться. Естественно, наставники будут пробовать
Есть другие игроки, которых можно привлечь. Говорю ли я про Артема Дзюбу или Олега Шатова? Это зависит от того, как они будут себя проявлять в клубах. Но я уверен, что они помогут сборной, — приводит «Газета.Ru» слова Сергея Балахнина, бывшего тренера сборной России.
Товарищеская игра сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Россияне и французы встретятся 27 марта в