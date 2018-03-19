Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака». И это не шутка!

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Сборная Бразилии готовится к товарищескому матчу против россиян в Москве. Сегодня бразильцы провели первую тренировку перед товарищеской встречей в «Лужниках». Занятие проходило на «Открытие Арене». А если точнее, то на запасном поле. Оказывается прямо рядом со стадионом функционирует отменная площадка с зелёным-зелёным газоном. По меркам зимы — условия фантастические. Недавно доводилось побывать на базе «Спартака» в Тарасовке, где тренируются красно-белые — там поле ощутимо хуже.

Сразу при входе на тренировку ждал большой сюрприз. Вместе со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»! И речь не про Луиса Адриано или Фернандо. И не про Педро Рошу, само собой. Наравне с бразильскими звёздами занимались Калачевский, Сазонов, Петрунин, Мохбалиев и Лопатин — игроки молодёжного состава «Спартака».

Самое смешное, что различия на первый взгляд были не такими уж большими. Тем более, что все бегали в одних и тех же штанах с логотипом сборной Бразилии. Правда в двухсторонке принимали участие не все спартаковцы. Кто-то почти всё время стоял в стороне. Больше всего необычного опыта досталось Лопатину. Блондин в сборной Бразилии смотрелся дико непривычно. Ему, кстати, удалось даже забить в двусторонке. Будет, что рассказать друзьям.

Понедельник. Тренировка сборной Бразилии. Игрок молодежного состава "Спартака" Даниил ЛОПАТИН (слева) | Источник: Спорт-Экспресс

Отдельно о том, как работают с прессой в Бразилии. Такого я не видел нигде! Несколько сотрудников сборной были готовы рассказать всё о травмированных, кто прилетел уже, а кого ожидают завтра. Затем журналистам предложили на автобусе добраться до «Открытия Арены», на которой прошла пресс-конференция координатора сборной Бразилии Эду Гаспара.

— Почему со сборной Бразилии тренировались пять спартаковцев? — спросил корреспондент «Чемпионата» у Гаспара.

— Это наша стандартная практика. Мы так поступали и в других странах. Мы часто приглашаем двух-трёх человек для тренировок, если у нас не все футболисты могут участвовать. Кто-то ещё не прилетел, кто-то ограничивался работой в зале.

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Бразильские журналисты ещё полчаса расспрашивали Гаспара. Интересовались, не сделала ли сборная Бразилии ошибку, решив базироваться в Сочи на время ЧМ-2018. Ведь матчи предстоят в других городах (Ростове, Москве и Питере). Координатор сослался на то, что решение по базе принималось до того, как стали известны места проведения игр. Добавил, что с такой инфраструктурой в Сочи жалеть не о чём.

Самое интересное, что рассказал Гаспар было в конце. А именно — про команду Черчесова.



— Почему сборная Бразилии решила сыграть товарищеские матчи именно с россиянами?