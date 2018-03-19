Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака». И это не шутка!
В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Сборная Бразилии готовится к товарищескому матчу против россиян в Москве. Сегодня бразильцы провели первую тренировку перед товарищеской встречей в «Лужниках». Занятие проходило на «Открытие Арене». А если точнее, то на запасном поле. Оказывается прямо рядом со стадионом функционирует отменная площадка с
Сразу при входе на тренировку ждал большой сюрприз. Вместе со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»! И речь не про Луиса Адриано или Фернандо. И не про Педро Рошу, само собой. Наравне с бразильскими звёздами занимались Калачевский, Сазонов, Петрунин, Мохбалиев и Лопатин — игроки молодёжного состава «Спартака».
Самое смешное, что различия на первый взгляд были не такими уж большими. Тем более, что все бегали в одних и тех же штанах с логотипом сборной Бразилии. Правда в двухсторонке принимали участие не все спартаковцы.
Отдельно о том, как работают с прессой в Бразилии. Такого я не видел нигде! Несколько сотрудников сборной были готовы рассказать всё о травмированных, кто прилетел уже, а кого ожидают завтра. Затем журналистам предложили на автобусе добраться до «Открытия Арены», на которой прошла
— Почему со сборной Бразилии тренировались пять спартаковцев? — спросил корреспондент «Чемпионата» у Гаспара.
— Это наша стандартная практика. Мы так поступали и в других странах. Мы часто приглашаем
Бразильские журналисты ещё полчаса расспрашивали Гаспара. Интересовались, не сделала ли сборная Бразилии ошибку, решив базироваться в Сочи на время ЧМ-2018. Ведь матчи предстоят в других городах (Ростове, Москве и Питере). Координатор сослался на то, что решение по базе принималось до того, как стали известны места проведения игр. Добавил, что с такой инфраструктурой в Сочи жалеть не о чём.
Самое интересное, что рассказал Гаспар было в конце. А именно — про команду Черчесова.
— Почему сборная Бразилии решила сыграть товарищеские матчи именно с россиянами?
— Россия и Германия были нашими приоритетами для товарищеских матчей. Эти соперники точно помогут нам подготовиться. Нам нужно уметь играть против команд, которые больше играют от обороны. В этом плане сборная Россия по манере похожа на сборную Англии, которую нам не удалось победить недавно на «Уэмбли». Хотя пока мы не знаем, будут ли россияне играть в четыре или пять защитников.
Что ж, теперь мы хотя бы знаем, на кого похожи по стилю. Не худший вариант.