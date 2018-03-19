Уроженец России Идову снова вызван в сборную Нигерии

25-летний уроженец Санкт-Петербурга по-прежнему имеет российское гражданство и в теории еще может играть за сборную России. В национальной команде Нигерии он провел один матч — товарищескую игру с Аргентиной в ноябре 2017 года (4:2). Идову вышел на замену во втором тайме и уже через девять минут после дебюта забил первый мяч за сборную, который, к тому же, стал победным.