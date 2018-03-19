Российская теннисистка поднялась с 19-й на 11-ю позицию в рейтинге WTA
Уроженец России Идову снова вызван в сборную Нигерии
Защитник «Амкара» Брайн Идову принял приглашение в сборную Нигерии, сообщает allnigeriasoccer.com.
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Защитник «Амкара» Брайн Идову принял приглашение в сборную Нигерии, сообщает allnigeriasoccer.com.
Африканская сборная проведет товарищеские матчи с Польшей (23 марта) и Сербией (27 марта).
25-летний уроженец
Сборная Нигерии попала на чемпионат мира-2018, где сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Аргентиной.