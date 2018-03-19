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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уроженец России Идову снова вызван в сборную Нигерии

Защитник «Амкара» Брайн Идову принял приглашение в сборную Нигерии, сообщает allnigeriasoccer.com.

Источник: РИА "Новости"

Африканская сборная проведет товарищеские матчи с Польшей (23 марта) и Сербией (27 марта).

25-летний уроженец Санкт-Петербурга по-прежнему имеет российское гражданство и в теории еще может играть за сборную России. В национальной команде Нигерии он провел один матч — товарищескую игру с Аргентиной в ноябре 2017 года (4:2). Идову вышел на замену во втором тайме и уже через девять минут после дебюта забил первый мяч за сборную, который, к тому же, стал победным.

Сборная Нигерии попала на чемпионат мира-2018, где сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Аргентиной.

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