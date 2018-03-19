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18:59 (мск), источник: ТАСС

Матч со сборной России по футболу был приоритетным выбором команды Бразилии перед ЧМ-2018

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сборная Бразилии считает товарищеские матчи с командами России и Германии приоритетными во время подготовки к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил технический координатор сборной Бразилии Эду Гаспар.

Источник: ИТАР-ТАСС

Российские футболисты сыграют товарищеские матчи с командами Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

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«Команды России и Германии были нашими приоритетами при выборе соперников на товарищеские матчи во время подготовки к чемпионату мира. Сборная России по своему стилю похожа на команду Англии, но мы еще не знаем, какую схему она выберет на наш матч, она может сыграть и с четырьмя, и с пятью защитниками», — сказал Гаспар.

В понедельник в тренировочном занятии сборной Бразилии на стадионе «Открытие-Арена» приняли участие пять игроков молодежной команды «Спартака». «Сегодня нам не хватало игроков, поэтому с командой тренировались игроки из молодежной команды московского “Спартака”. Это частая практика», — добавил Гаспар.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. На групповом этапе бразильцы сыграют против команд Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

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