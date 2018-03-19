Матч со сборной России по футболу был приоритетным выбором команды Бразилии перед ЧМ-2018

«Команды России и Германии были нашими приоритетами при выборе соперников на товарищеские матчи во время подготовки к чемпионату мира. Сборная России по своему стилю похожа на команду Англии, но мы еще не знаем, какую схему она выберет на наш матч, она может сыграть и с четырьмя, и с пятью защитниками», — сказал Гаспар.