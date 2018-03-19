Дзагоев не принимает участие в общей тренировке сборной России

Тренировка проходит на арене в Химках. Национальная команда собралась на сборе 18 марта на базе в Новогорске. Дзагоев отдельно от партнеров занимается в тренажерном зале.
Полузащитники Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, имеющие небольшие травмы, провели разминку вместе с остальными футболистами сборной, после чего приступили к индивидуальным занятиям.
В первой тренировке в воскресенье, а также в понедельник в занятии не принимал участие полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев, который приедет в распоряжение сборной только в понедельник вечером.
Матч со сборной Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники», а встреча с командой Франции состоится 27 марта на арене «Санкт-Петербург».