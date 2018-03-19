Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
Молоко утконоса убивает супермикробы
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
Ксения Собчак заняла второе место на выборах в Вашингтоне
У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
18.03
Вильярреал2
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18.03
Наполи1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
18.03
Лацио1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.03
Реал6
Жирона3
Футбол. Зарубежный
18.03
Марсель2
Лион3
Все события
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Японии прокомментировали победу Путина на выборах президента
Семья из Германии попросила убежища в РФ - СМИ
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира
«Крестовский остров». Почему травм связок колена немного в РФПЛ
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
У вертолета с Иванкой Трамп на борту сломался двигатель
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
12:52 (мск), источник: Р-Спорт

Дзагоев не принимает участие в общей тренировке сборной России

ХИМКИ (Московская область), 19 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не принял участие в общей тренировке национальной команды перед контрольными матчами со сборными Бразилии и Франции.

Источник: РИА "Новости"

Тренировка проходит на арене в Химках. Национальная команда собралась на сборе 18 марта на базе в Новогорске. Дзагоев отдельно от партнеров занимается в тренажерном зале.

Полузащитники Далер Кузяев и Владислав Игнатьев, имеющие небольшие травмы, провели разминку вместе с остальными футболистами сборной, после чего приступили к индивидуальным занятиям.

В первой тренировке в воскресенье, а также в понедельник в занятии не принимал участие полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев, который приедет в распоряжение сборной только в понедельник вечером.

Матч со сборной Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники», а встреча с командой Франции состоится 27 марта на арене «Санкт-Петербург».

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира
«Крестовский остров». Почему травм связок колена немного в РФПЛ
Триумф отстраненных: россияне мстят за Олимпиаду-2018
То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Губерниев: Шипулин — дикий самоед, но другого у нас нет
Дель Потро обыграл Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Спорт-Экспресс
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь