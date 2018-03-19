Дзюба и Черчесов: кубок вызова

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей ЕГОРОВ

ВЕЧНЫЙ НЕВЫЗЫВНОЙ

Это, возможно, главная интрига весны. Артем Дзюба вновь стал нападающим по вызову — нет-нет, не подумайте ничего плохого. Не существует, наверное, в России другого такого футболиста, приглашение или, точнее, неприглашение которого в сборную сопровождалось бы таким шумом.

Перед Euro-2012 все обошлось довольно мирно, Артем был еще, как он сам говорил, Львенком и на Дика Адвоката не обиделся. Голландец остановил выбор на Кержакове, Аршавине и Павлюченко.

Перед ЧМ-2014 Дзюба провел отличный сезон в аренде в «Ростове», забил 17 голов в РФПЛ и 2 в Кубке страны, выиграв с клубом этот трофей.

Тогда Дзюбу не взял в Бразилию Фабио Капелло, и складывалось впечатление, что чем сильнее Артема в национальную команду рекомендует общественность и чем больше мячей становилось на его счету, тем больше итальянец упорствовал. И в итоге сделал ставку на Кокорина и Кержакова.

Любопытно, что и в сезоне-2013/14, и теперь с форвардом работает Миодраг Божович — специалист, который, похоже, больше всего ему подходит.

Дзюба и Станислав Черчесов в эти выходные сделали свои ходы в этом весеннем «Кубке вызова».

Игрок заявил, что готов выполнять все требования главного тренера сборной и с ним у него нет никаких шероховатостей. Черчесов же заметил, что два гола в туре забили и Ионов, и Ильин. А кроме того, констатировал: важно, что Дзюба сказал об отсутствии конфликта.

Позиция Станислава Саламовича обоснованна и логична. Дзюба со времен Euro-2016 провел за национальную команду лишь один матч (хотя об этом мало кто помнит). Один за без малого два года. У Артема возникали проблемы с коленом, требовавшие щадящего режима тренировок в межигровом цикле. И во время пауз в чемпионате на матчи сборной Дзюба получал передышку.

Помните слова заместителя спортивного директора «Зенита» Вячеслава Малафеева о том, что форварду необходимо съездить в аккредитованную ФИФА клинику? Кстати, Дзюба побывал в финском госпитале, где ему выдали справку — действительно здоров #КакЛев. Или проблемы с коленом уже не столь серьезны, операция ведь действительно не потребовалась? Это фактор игровой.

Есть и психологический, атмосферный. Речь о расставании с «Зенитом» из-за несложившихся отношений с Роберто Манчини. Ранее это в карьере форварда уже происходило с другими специалистами — Валерием Карпиным, Унаи Эмери.

Сейчас и Дзюба, и Черчесов могут сколько угодно говорить об отсутствии конфликта, но перед Кубком конфедераций-2017 позиции сторон не смог сблизить даже Виталий Мутко, прилетевший на сбор в Австрии. И все списали на травму.

ДЗЮБА СКАЗАЛ О КАРПИНЕ ТО, ЧТО В СВОЙ АДРЕС СЛЫШАЛ ЧЕРЧЕСОВ

Очевидно, Дзюба не вписывается в тот формат сборной, который строит Черчесов. Где главный в команде — именно тренер, когда он говорит, все молчат. Манчини не нравилось, что во время его речей Артем отвлекает Шатова и Кокорина, а те смеются. Нарушался ритм тренировок, итальянец нервничал и ругался. Атмосфера становилась нерабочей.

Наверное, о качестве занятий Манчини и сам Дзюба может многое рассказать, но время для этого еще не настало, и пока сам Артем даже до играющего тренера не дорос.

Не нравилось, когда у одного из игроков, фигурально выражаясь, на тренировках не закрывается рот, и Черчесову. В сборной вещает именно он, остальные слушают и делают то, что велено.

Дзюба же говорит сам. В частности, сообщает в интервью коллеге Тимуру Журавелю, что Карпин для него не существует. Кажется, Черчесов это уже слышал — только в свой адрес и в исполнении другого человека, Игоря Денисова. И где гарантии, что после одного из матчей Дзюбу не прорвет, как в случае с Эмери, которого футболист назвал «тренеришкой»?

Нужно ли это Черчесову, стоят ли эти три гола потенциального риска нарушения атмосферы в команде? Позиция тренера последовательна. В сборной есть Федор Смолов, за эти два года всегда откликавшийся на приглашения и забивавший. Играть на ЧМ-2018 будет именно он, к тому же еще до трех мячей Дзюбы этой весной Черчесов сказал, что в необходимости габаритного форварда у него уверенности нет.

ШАНС ДЛЯ ИОНОВА И ШАТОВА

Если травма Кокорина (которому желаем здоровья и скорейшего возвращения в строй) и повысила чьи-то шансы на попадание в сборную, то скорее Ионова, на счету которого после возобновления турнира РФПЛ тоже три мяча. Плюс Алексей способен выходить на позиции крайнего нападающего, заменив Кокорина. Кроме того, Ионов в сезоне-2014/15 в «Динамо» под руководством Черчесова провел 44 официальных матча и забил 13 голов. А еще повреждение зенитовца может вернуть в национальную команду Шатова — Олег обязательно прибавит.

Дзюба должен провести свою лучшую весну в карьере. Для этого он может пойти ва-банк и доказать кое-что не только Черчесову, но и Манчини. 22 апреля в Туле, возможно, состоится главная встреча второго отрезка чемпионата — «Арсенал» примет «Зенит», отдавший в аренду команде Божовича трех футболистов: помимо Дзюбы это нападающий Джорджевич и защитник Новосельцев.

В контрактах всех троих есть опция «штраф за выход на поле против “Зенита” — 120 тысяч евро». Заплати и играй.

«Арсенал», по моей информации, раскошеливаться не станет. Но это может себе позволить сам Дзюба. Его зарплата в Туле по сравнению с питерской сократилась вдвое, ее треть обеспечивают «канониры» — три миллиона рублей, следовательно, месячный доход составляет сейчас около девяти миллионов. По сути, искомые 120 тысяч евро. А учитывая, что в конце чемпионата тулякам предстоят матчи с ЦСКА и «Локо», финиш в исполнении Артема, не исключено, получится убедительным.