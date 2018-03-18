Черчесов: Я рад, что Дзюба здоров

Источник: РИА "Новости"

— Почему ряд игроков сегодня занимался отдельно? И что с Кузяевым, насколько затянется восстановление?

— Всё как обычно. Все приезжают на сборы, мы смотрим на игроков. Проверили их лишний раз для себя. Из клубов передают информацию о состоянии игроков, но тут мы её ещё раз перепроверяем. Не то чтобы не доверяем информации коллег, просто нужно чёткое понимание. Подробнее все вопросы к Безуглову, потому что каждый занимается своим делом. Сегодня футболисты поработали, завтра будем исходить из понимания того, кто и насколько готов. Травмы разные бывают. Первая игра — 23-го числа, вторая — 27-го, в любую секунду всё может поменяться.



— Что можете сказать о состоянии поля в Новогорске, нет ли риска для футболистов получить травму?

— Спасибо руководству «Динамо» за то, что приняли нас, завтра будем тренироваться на арене. Там поле другого качества. Сегодня специально провели восстановительную тренировку, так как вчера кто-то из игроков проводил матчи. Для такого занятия поля в Новогорске нам хватило.

— Прокомментируйте вызов Камболова.

— Камболов изначально был в списке. Одно время его не вызывали, потому что у него была какая-то болячка, чтобы лишний раз не рисковать игроком.



— Почему не стали вызывать дополнительного нападающего вместо травмированного Кокорина?

— Во-первых, мы смотрим по позициям.

Завтра к нам присоединится Денис Черышев. Он игрок такого же плана, как и Кокорин.

Если вы обратили внимание, в последние время мы играли с одним нападающим, например, против испанцев. «Под ним» располагались Дзагоев и Миранчук. Ещё раз повторюсь, мы думали, как поступить в сложившейся ситуации, но решили пока остановиться на таком варианте. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. 1.

Читайте также Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией

— Понятно, что отреагировать на вчерашний дубль Дзюбы штабу сборной было сложно. Сколько хороших матчей он должен провести, чтобы заслужить вызов к следующему сбору?

— Реагировать мы можем в любой момент и на любую ситуацию, но стараемся не делать резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Вы сейчас Дзюбу назвали, а вчера Ильин тоже два забил. И Ионов. Вам интересна одна ситуация, а нас — в общем. Мы спокойно к этому относимся. Опять же, есть вещи, которые в процессе работы в сборной анализируем. Безусловно, футболист, который переходит из одного клуба в другой и долго не играл, должен войти в игровой ритм. Это не только Артёма касается, но и других, Шатова тоже. Им нужно реально влиться в коллектив, восстановиться, почувствовать себя хорошо. Мы будем только рады, если они будут прибавлять.

— Вы рады тому, что Дзюба стал забивать перед чемпионатом мира?

— Я рад, что он здоров, для начала. Но мне не хотелось бы концентрироваться на одной фамилии, я не думаю, что это правильно. Честно говоря, мне подкидывают информацию за пару игр.

Иногда мне кажется, что я параллельно с этим миром живу и всё мимо меня проходит. Хорошо, что вчера сам Артём сказал, что у него не было и нет проблем со мной, а мы всё стараемся что-то найти и приклеить.

Так что ты меня информируй, чтобы я ничего не прозевал, — с улыбкой обратился тренер к Игорю Владимирову, пресс-атташе сборной.

— В казанском «Рубине» прилично выглядит Джанаев. Есть ли у него шанс попасть в сборную?

— Давайте говорить о тех, кто есть.

Читайте также Футболист Черышев присоединится к сборной России в понедельник