Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Выборы президента России: онлайн-трансляция
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца1
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория0
Интер5
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Рома
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Малага
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Все события
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Огонь Паралимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр
Золото Большунова, серебро Заварзиной и другие награды россиян
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
7Еврофутбол: покер Салаха и снегопад в Англии
16:03 (мск), источник: Р-Спорт

Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией

НОВОГОРСК (Московская область), 18 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу провела первую тренировку на сборе перед контрольными матчами с командами Бразилии и Франции.

Источник: РИА "Новости"

Национальная команда собралась в воскресенье на базе в Новогорске. Перед тренировкой игроки и тренерский штаб сборной проголосовали на выборах президента РФ.

Читайте также
Кузяев и Игнатьев работают по индивидуальной программе на тренировке сборной

В занятии принимали участие все игроки, вызванные главным тренером Станиславом Черчесовым, за исключением форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который получил разрыв крестообразной связки правого колена, и полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева, который должен присоединиться к команде в понедельник.

В тренировке участвовал Руслан Камболов, который был приглашен вместо Кокорина. Владислав Игнатьев занимался отдельно от команды.

Матч со сборной Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники», а встреча с командой Франции состоится 27 марта на арене «Санкт-Петербург».

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Золото Большунова, серебро Заварзиной и другие награды россиян
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Из Тулы — в сборную. Почему Дзюба заслуживает вызова в команду
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь