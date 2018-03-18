Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией

Источник: РИА "Новости"

Национальная команда собралась в воскресенье на базе в Новогорске. Перед тренировкой игроки и тренерский штаб сборной проголосовали на выборах президента РФ.

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В занятии принимали участие все игроки, вызванные главным тренером Станиславом Черчесовым, за исключением форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который получил разрыв крестообразной связки правого колена, и полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева, который должен присоединиться к команде в понедельник.

В тренировке участвовал Руслан Камболов, который был приглашен вместо Кокорина. Владислав Игнатьев занимался отдельно от команды.