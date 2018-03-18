Из Тулы — в сборную. Почему Дзюба заслуживает вызова в команду Черчесова

Источник: Спорт-Экспресс

Неизвестно, что Артем Дзюба попросил у судьбы в новогоднюю ночь, но дверь в футбольный 2018-й он открыл ударом ноги. Словно и не было этих пяти месяцев засухи в первой половине сезона в «Зените». Дебютные три игры в чемпионате за тульский «Арсенал» форвард провел так, что впору задуматься и Роберто Манчини, у которого «некому забивать», и Станиславу Черчесову — потому что Александр Кокорин, одна из главных надежд сборной России в атаке, к сожалению, пропустит домашний чемпионат мира из-за тяжелой травмы.

В опубликованном на днях списке футболистов, вызванных на товарищеские игры против бразильцев и французов, в графе «нападающие» находим: Антон Заболотный, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Федор Смолов. Без лучшего бомбардира «Зенита» состав смотрится куце, учитывая, что игрок «Локомотива» — все же атакующий полузащитник, а не чистый форвард. Очевидно, что тренерский штаб будет рекрутировать кого-то еще, и этим кем-то вполне в состоянии стать именно Дзюба. Объясняем на цифрах, почему — в приведенной ниже таблице указаны статистические показатели за 2018 год Артема, уже вызванных в сборную игроков, а также тех, на кого может обратить внимание Черчесов.

Стоит сразу оговориться — среди представленных футболистов позиция Дзюбы сравнима лишь с Заболотным. Оба — силовые, таранные форварды, использующие свои габариты для борьбы внутри штрафной. Смолов и Ильин тоже центральные нападающие, но с другими игровыми характеристиками; Ионов действует на фланге — с этим и связано низкое (по сравнению с другими) количество единоборств. Смолов, как видим, в борьбу тоже вступает реже остальных.

Заболотный много забивал за «Зенит» во время зимнего перерыва (3 гола в 6 играх), но с возобновлением официальных матчей несколько сбавил, хотя в старании ему не отказать.

На финише турецких сборов Манчини ответил на вопрос об их отличиях: «Разница между Заболотным и Дзюбой заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже». Приведенная статистика показывает, что Артем готов поспорить с итальянцем: в новом году он чаще, чем Заболотный, вступает в борьбу в штрафной, и процент выигранных единоборств у него выше. Как и реализация голевых моментов.

Эти цифры не означают, что кто-то лучше, а кто-то — хуже. Они означают лишь то, что Дзюба своей нынешней игрой наглядно демонстрирует готовность приносить пользу сборной.