Из Тулы — в сборную. Почему Дзюба заслуживает вызова в команду Черчесова

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крах доллара: у РФ есть союзников для слива США - эксперты
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Карта явки на выборах по стране в режиме онлайн
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца1
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория0
Интер5
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Рома
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Малага
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Все события
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Огонь Паралимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр
Золото Большунова, серебро Заварзиной и другие награды россиян
В Сети обсуждают архивные фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!)
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
7Еврофутбол: покер Салаха и снегопад в Англии
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
15:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Из Тулы — в сборную. Почему Дзюба заслуживает вызова в команду Черчесова

Приводим данные, которые объяснят, чем нападающий «Арсенала» так хорош в 2018 году.

Источник: Спорт-Экспресс

Неизвестно, что Артем Дзюба попросил у судьбы в новогоднюю ночь, но дверь в футбольный 2018-й он открыл ударом ноги. Словно и не было этих пяти месяцев засухи в первой половине сезона в «Зените». Дебютные три игры в чемпионате за тульский «Арсенал» форвард провел так, что впору задуматься и Роберто Манчини, у которого «некому забивать», и Станиславу Черчесову — потому что Александр Кокорин, одна из главных надежд сборной России в атаке, к сожалению, пропустит домашний чемпионат мира из-за тяжелой травмы.

Читайте также
Дзюба: Конечно, я хочу в сборную, готов выполнять требования Черчесова

В опубликованном на днях списке футболистов, вызванных на товарищеские игры против бразильцев и французов, в графе «нападающие» находим: Антон Заболотный, Александр Кокорин, Алексей Миранчук, Федор Смолов. Без лучшего бомбардира «Зенита» состав смотрится куце, учитывая, что игрок «Локомотива» — все же атакующий полузащитник, а не чистый форвард. Очевидно, что тренерский штаб будет рекрутировать кого-то еще, и этим кем-то вполне в состоянии стать именно Дзюба. Объясняем на цифрах, почему — в приведенной ниже таблице указаны статистические показатели за 2018 год Артема, уже вызванных в сборную игроков, а также тех, на кого может обратить внимание Черчесов.

Стоит сразу оговориться — среди представленных футболистов позиция Дзюбы сравнима лишь с Заболотным. Оба — силовые, таранные форварды, использующие свои габариты для борьбы внутри штрафной. Смолов и Ильин тоже центральные нападающие, но с другими игровыми характеристиками; Ионов действует на фланге — с этим и связано низкое (по сравнению с другими) количество единоборств. Смолов, как видим, в борьбу тоже вступает реже остальных.

Заболотный много забивал за «Зенит» во время зимнего перерыва (3 гола в 6 играх), но с возобновлением официальных матчей несколько сбавил, хотя в старании ему не отказать.

На финише турецких сборов Манчини ответил на вопрос об их отличиях: «Разница между Заболотным и Дзюбой заключается в том, что Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, он создает проблемы для соперника. Он особенно хорош на втором этаже». Приведенная статистика показывает, что Артем готов поспорить с итальянцем: в новом году он чаще, чем Заболотный, вступает в борьбу в штрафной, и процент выигранных единоборств у него выше. Как и реализация голевых моментов.

Эти цифры не означают, что кто-то лучше, а кто-то — хуже. Они означают лишь то, что Дзюба своей нынешней игрой наглядно демонстрирует готовность приносить пользу сборной.

ЕГОР БЫЧКОВ

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Футболисты РФ провели первую тренировку перед игрой с Бразилией
Золото Большунова, серебро Заварзиной и другие награды россиян
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь