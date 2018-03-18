«Исламхан может стать топ-игроком». Стойлов назвал слабости в игре лидера «Кайрата»

— У Бауыржана есть футбольные качества. Ему нужно больше работать в фазе обороны. Добавить в завершающей стадии. Он может стать топ-игроком. Если он прибавит, то Казахстан получит топ-игрока. Но ему нужно понять, что в футболе две фазы игры. Мы ему поможем определиться с позицией на поле.

У нас проблема с центре обороны. Не сыграет Юрий Логвиненко. У нас много проблем, и не только в атаке или обороне. У нас достаточно проблем.