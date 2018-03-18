«Исламхан может стать топ-игроком». Стойлов назвал слабости в игре лидера «Кайрата»
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на
— Я назову имя его перед игрой. Я пока не знаю, кто войдет в состав.
— А есть ли такие качества у Бауыржана Исламхана?
— У Бауыржана есть футбольные качества. Ему нужно больше работать в фазе обороны. Добавить в завершающей стадии. Он может стать
У нас проблема с центре обороны. Не сыграет Юрий Логвиненко. У нас много проблем, и не только в атаке или обороне. У нас достаточно проблем.
Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а против Болгарии — 26 марта в венгерском городе Фельчут.