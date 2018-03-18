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13:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Исламхан может стать топ-игроком». Стойлов назвал слабости в игре лидера «Кайрата»

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на пресс-конференции прокомментировал назначение капитана национальной команды, передает корреспондент Vesti.kz.

— Я назову имя его перед игрой. Я пока не знаю, кто войдет в состав.

— А есть ли такие качества у Бауыржана Исламхана?

— У Бауыржана есть футбольные качества. Ему нужно больше работать в фазе обороны. Добавить в завершающей стадии. Он может стать топ-игроком. Если он прибавит, то Казахстан получит топ-игрока. Но ему нужно понять, что в футболе две фазы игры. Мы ему поможем определиться с позицией на поле.
У нас проблема с центре обороны. Не сыграет Юрий Логвиненко. У нас много проблем, и не только в атаке или обороне. У нас достаточно проблем.

Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а против Болгарии — 26 марта в венгерском городе Фельчут.

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"Исламхан может стать топ-игроком". Стойлов назвал слабости в игре лидера "Кайрата"
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